Nach einem umkämpften Schlussviertel verliert ratiopharm ulm gegen die ROSTOCK SEAWOLVES mit 85:80 und verpasst vor dem Auftakt im 7Days Eurocup den ersten Saisonsieg.

Erstmals mit Big-Man Sagaba Konate an Board, erzwangen die Ulmer nach einem intensiven Kampf im Schlussviertel einen 14:0-Lauf, verloren am Ende dennoch in einer engen Crunchtime.

Das Publikum in der StadtHalle Rostock sah einen fahrigen Beginn beider Teams. Viele liegen gelassene Chancen am offensiven Brett und riskante Anspiele in Richtung Korb. Dem Bundesligaaufsteiger gelang es allerdings schneller, Aktionen erfolgreich abzuschließen (10:15, 8.).

Weiter um offensive Lösungen bemüht, blieben gute Pick´n Roll Situationen ohne Punkteausbeute für das Team von Anton Gavel. Zu Beginn des zweiten Viertels starteten die Hausherren mit drei erfolgreichen Dreiern und verschafften sich damit das erste zweistellige Punktepolster (16:27, 12.). Antworten lieferte allen voran Center Sagaba Konate, holte mit seinen physischen Fähigkeiten wichtige defensive Rebounds und trat in der Folge auch offensiv in Erscheinung. Den Rostockern wurden weiter viele freie Würfe gewährt und so konnten auch zwei aufeinanderfolgende Alley-Oop Dunks von Sagaba Konate keinen Führungswechsel bewirken. Beim Stand von 36:42 ging es in die Halbzeitpause.

Auch der Start aus der Pause gestaltete zunächst schwierig. Mit zwei schnellen Turnovern und schwierigen Würfen, machte es sich das Team selbst schwer. Die Willensstärke von Sagaba Konate brachte die Wende. Der Malier arbeitete die Bälle förmlich in den Korb und gestikulierte direkt in Richtung Bank- mit Wirkung. Die Ulmer kämpften sich in der Folge zurück, trafen gute Entscheidungen und brachten den Ring der StadtHalle ein ums andere Mal zum wackeln. Mit 59:64 ging es ins Schlussviertel. Fünf Minuten ließen die Ulmer das Heimpublikum verstummen, gewährten mit gesteigerter Intensität keine Punkte. Entsprechend folgte dem Ausgleich der erste Führungswechsel, welcher direkt ausgebaut werden konnte (73:64, 35.). Trotz komfortablem Vorsprung wurde das junge Team zunehmend hektisch und überhasteter, brachte den erstmaligen BBL-Teilnehmer so mit einem 15:0-Lauf zurück und verlor in einer engen Crunchtime das Spiel.



Headcoach Anton Gavel: „Glückwunsch an Christian und seine Mannschaft zum ersten Sieg in der BBL. Ich glaube, wenn man das Spiel am Ende mit einem solchen 15:0-Lauf und sechs Turnover allein im letzten Viertel beendet, dann ist das Ergebnis das, was es war. Wir haben nicht gut angefangen. In der ersten Hälfte haben wir defensiv nicht so gespielt, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben uns aber zurück gekämpft, eine Führung im zweistelligen Bereich gehabt und danach nur falsche Entscheidung getroffen und keine Stopps mehr bekommen können.“

All Eyes on

Sagaba Konate mit starkem Einstand im Ulmer Trikot, avancierte bei seinem Debüt zum Topscorer. Mit 17 Punkten und 7 Rebounds beweist der Center neben seiner Stärke beim Rebounding auch Qualitäten als Vollstrecker. Matt Mobley (15 Pkt., 6 Reb., 4 As) und Karim Jallow (10 Pkt., 6 As) punkten auch zweistellig.

