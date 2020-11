Erster Advent, erster brennender Adventskranz – Feuerwehr Pfersee muss ausrücken

Heute gegen 18:10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfersee zu einer Brandnachschau in die Von-Rad-Straße gerufen. Ein Adventsgesteck brannte und wurde von der Wohnungsbesitzerin mit einer Decke gelöscht. Keine Verletzten. Vermutlich setzte die erste Kerze die Dekoration in Brand.

„Die Wohnung brennt – es ist Advent“ oder „Stille Zeit mit Sicherheit“

Oft kann ein gefüllter Eimer Wasser oder eine gefüllte größere Gießkanne Wunder wirken und einen Entstehungsbrand schnell löschen.

Auch ein griffbereiter Feuerlöschspray (ein gutes und sicheres Weihnachtsgeschenk, oder vielleicht besser schon im Advent für unter 20€) kann einen Entstehungsbrand effektiv löschen.

Die Augsburger Feuerwehr hat noch weitere Tipps für eine sichere Adventszeit

Neben Weihnachtsplätzchen, Punsch und Tannengrün gehört in den eigenen vier Wänden sowie am Arbeitsplatz, in Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen der Adventskranz zur vorweihnachtlichen Zeit. Richtig gemütlich wird es natürlich erst, wenn Kerzenlicht diese in beschauliches Licht taucht.

Die brennenden Kerzen stellen hierbei jedoch eine erhebliche Brandgefahr dar, und jedes Jahr steigt die Zahl der Zimmerbrände während der Weihnachtszeit dramatisch an. Handelsübliche Kerzen entwickeln direkt über der Flamme eine Temperatur von bis zu 750 Grad Celsius. Diese Temperatur ist zum Entzünden von trockenen Tannenzweigen und Weihnachtsgestecken mehr als ausreichend.

Lassen Sie sich deshalb nicht durch die vorweihnachtliche Zeit dazu verleiten diese Gefahren zu verkennen.

Folgende Hinweise helfen Ihnen sich vor derart unliebsamen Ereignissen zu schützen: