Erster Corona Fall im Stadtgebiet Memmingen

Die Stadt Memmingen hat nun ebenfalls einen bestätigten Fall eines an COVID-19 Erkrankten. Das Gesundheitsamt der Stadt rät beim Umgang mit dem Thema zu Besonnenheit, appelliert aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Das Gesundheitsamt ruft dazu auf, in erster Linie Risikogruppen vor einer Ansteckung zu schützen, also beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen, mit geschwächtem Immunsystem und Senioren.

Oberbürgermeister Manfred Schilder betont: „Ich bedaure sehr, dass unser aller Leben in den nächsten Tagen sehr eingeschränkt wird, bitte jedoch um Ihr Verständnis bezüglich der einschneidenden Maßnahmen die wir zu treffen haben.“

Die Stadt Memmingen informiert, dass zum Schutz der Kunden und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung, die persönlichen Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Angestellten so gut es geht reduziert werden sollen. Es wird darum gebeten, alle Behördengänge auf ein notwendiges Maß zu beschränken und nur absolut notwendige Termine, nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter, zu vereinbaren und durchzuführen. Diese Regelung gilt vorerst von Montag, 16. März 2020 bis voraussichtlich bis 19. April 2020.