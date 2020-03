Erster Coronavirus-Fall im Allgäu: Ein Mitarbeiter (36) von DMG Mori in Pfronten infiziert

Im Allgäu gibt es die erste bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Ein 36-jähriger Mitarbeiter des Unternehmen DMG Mori, welcher am Standort in Pfronten (Lkr. Ostallgäu) arbeitet, wurde positiv auf das Virus getestet.

Das Landratsamt Ostallgäu hat den Fall inzwischen offiziell bestätigt. Laut Angaben der Behörde handelt es sich bei dem Erkrankten um einen 36-jährigen Mitarbeiter der Firma DMG Mori in Pfronten. In diesem Fall wurde ein Schnelltest veranlasst, da sich der Mann innerhalb der letzten 14 Tage auch in der Nähe einer der Risikoregionen in Italien aufgehalten hatte.

Am Samstagabend hatte das Gesundheitsamt dann den positiven Befund des Labors erhalten.