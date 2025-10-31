Erster Kriminalhauptkommissar Bernhard Merkel nach 39 Jahren in den Ruhestand verabschiedet – Rainer Knaak übernimmt Leitung der Kriminalpolizeistation Lindau

LINDAU. Bernhard Merkel, der Erste Kriminalhauptkommissar und Leiter der Kriminalpolizeistation Lindau, wurde nach fast vier Jahrzehnten im Dienst der Bayerischen Polizei in den Ruhestand verabschiedet. Die offizielle Verabschiedung fand während einer Feierstunde durch Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner statt.

Rückblick auf die Karriere von Bernhard Merkel

Bernhard Merkel, mittlerweile 60 Jahre alt, begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1986. Nach seinem Studium in der dritten Qualifikationsebene und zwei Jahren bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurde er Ende 1992 zur Polizeiinspektion Lindenberg versetzt. Zwei Jahre später trat er seinen Dienst bei der damaligen Polizeidirektion Kempten an. 1998 kehrte er zur Polizeiinspektion Lindenberg zurück, wo er 14 Jahre lang als Dienstgruppenleiter tätig war und wertvolle Erfahrungen sammelte.

Führungsposition bei der Kriminalpolizeistation Lindau

Im Jahr 2012 begann Merkels Laufbahn bei der Kriminalpolizei als stellvertretender Leiter des Kommissariats für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizeistation Lindau. Nur drei Jahre später wurde er zum Kommissariatsleiter ernannt. 2019 übernahm er schließlich die Leitung der Kriminalpolizeistation. Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner würdigte seine 39 Dienstjahre mit den Worten: „Mit dem Abschied von Herrn Merkel verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit, deren Engagement, Fachkompetenz und Menschlichkeit maßgeblich zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Lindau beigetragen hat.“

Nachfolge durch Rainer Knaak

Zum 01.11.2025 übernimmt der 59-jährige Erste Polizeihauptkommissar Rainer Knaak die Leitung der Kriminalpolizeistation Lindau. Er bringt eine langjährige kriminalpolizeiliche Erfahrung mit und war bereits über zwei Jahrzehnte als Ermittler bei der Kriminalpolizeistation Lindau tätig. Dr. Claudia Strößner begrüßte seine Ernennung: „Mit Rainer Knaak erhält die Kriminalpolizeistation Lindau eine erfahrene Führungskraft, die bereits bestens mit den örtlichen Strukturen vertraut ist und kriminalpolizeiliche Erfahrung mitbringt.“