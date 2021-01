Erster Saisonsieg | Doppeltorschütze Abbott führt den AEV zum Erfolg in Straubing

Die Augsburger Panther waren denkbar schwach in die Saison gestartet. Vier Spiele hatte man verloren, im fünften Anlauf sollte heute dann doch ein Sieg gelingen. Dank eines Doppelpacks von Neuzugang Spencer Abbott gewann der AEV in Straubing.

Trotz aller (Corona-)Umstände wurde es im Umfeld der Augsburger Panther in den letzten Tagen unruhig. Die ersten vier Saisonspiele hatte man verloren, besonders besorgt zeigte sich der Anhang aber ob der Spielweise. Trainer Tray Tuomie stand bereits wieder in der Kritik. Heute Abend musste auch deshalb in Straubing ein Sieg her. Eine schwere Ausgangssituation für den AEV, der zudem noch auf einige wichtige Spieler verzichten musste (wir berichteten). Magnus Eisenmenger kam zu seinem ersten Einsatz in der DEL.

Trotz der Ausfälle machten es die Panther zu Beginn deutlich besser als zuletzt und gingen so auch nicht unverdient in Führung. Neuzugang Spencer Abbott zeigte in seinem zweiten Spiel für Augsburg, warum man ihn verpflichtet hatte. Der Kanadier tankte sich durch die Straubinger Hintermannschaft und schloss sehenswert zum 0:1 ab (9.).

Mit dem ersten Seitenwechsel war das optische Übergewicht der Augsburger aber verflogen, der EHC kam besser ins Spiel. Die Tigers übernahmen das Zepter und kamen schon schnell zum inzwischen berechtigten Ausgleich. Gormley konnte unbedrängt die Scheibe zum 1:1 über die Linie drücken (26.). Es folgte die beste Phase der Gastgeber, der nächste Treffer aber gelang erneut Augsburgs Abbott. Nach einem Fehler der Straubinger hatte sich Trevelyan die Scheibe geschnappt und seinen Kollegen gekonnt in Szene gesetzt (33.). Das Tor war sehenswert, aber sicher nicht der emotionale Höhepunkt des Abschnitts. Nachdem sich Haase 30 Sekunden vor der Sirene die Scheibe stibitzen ließ, war es schnell gegangen und Latta konnte den vermeintlichen Ausgleich erzielen. Was nun folgte war der Aufreger des Spiels. Nach einigen Diskussionen hatte das Schiedsrichtergespann den Treffer erkannt und stattdessen Straubings Heard mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig unter die Dusche geschickt. Abseits des Spielgeschehens hatte dieser Haase gecheckt und dabei im Gesicht verletzt. Für den Augsburger Verteidiger war die Partie durch die Verletzung ebenfalls beendet.

Aus Straubinger Sicht war die Entscheidung hart. Der Treffer hätte ein „Gamechanger“ werden können, so mussten die Niederbayern die letzten zwanzig Minuten einem Rückstand hinterherlaufen. Dies taten sie vergeblich. Auch wenn die Augsburger Panther im letzten Abschnitt kaum noch in der Offensive in Erscheinung treten konnten, gelang es ihnen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem guten Schlussmann Markus Keller den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Im fünften Spiel wurde der Bann gebrochen. Der AEV kann doch noch Siegen und möchte bestenfalls bereits am Sonntag nachlegen. Um 17 Uhr geht es dann gegen die Adler Mannheim.

AEV: Keller, Borst – Lamb, Haase, Tölzer, Kharboutli, Rogl, Bergman, Sezemsky – Sternheimer, Payerl, Magnus Eisenmenger, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Max Eisenmenger, Clarke, Abbott, Lambacher, Hafenrichter

Tore: 0:1 Abbott (Trevelyan/Haase) 9., 1:1 Gormely (Balisy/Laganiere) 26., 1:2 Abbott (Trevelyan/Stieler) 33.



Schiedsrichter: Nord, Sjöqvist | Fuchs Schlegel Strafzeiten: Straubing 4 + 5+20 Heard – Augsburg 10

Zuschauer: 0 (keine Zuschauer zugelassen)