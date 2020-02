Erster Sieg in 2020 – FC Augsburg beendet seine Negativserie mit Heimsieg gegen Werder Bremen

Der FC Augsburg feierte gegen Werder Bremen seinen ersten Sieg im neuen Jahr. Nach einer eher schwachen ersten Halbzeit war für den 2:1-Erfolg aber eine deutliche Leistungsteigerung in Durchgang 2 nötig gewesen.

Nach drei Niederlagen in Serie musste der FC Augsburg im heutigen Heimspiel dringend punkten. Gegen den kriselnden SV Werder sollte dies aber kein Selbstläufer werden.

Die Bremer reisten auf dem Relegationsrang 16 stehend an und mussten selbst dringend zählbares mitnehmen. Für diese Aufgabe stellte SVW-Coach Kohfeldt sein Team um und brachte unter anderem den erst gestern ausgeliehenen Angreifer Davie Selke in die Startelf. Doch auch der FCA musste Änderungen vornehmen. Für den erkrankten Torhüter Koubek kam Luthe zu seinem Saisondebüt.

Viel zu tun bekam der Schlussmann in den Anfangsminuten nicht, seine Mannschaft war in einer zerfahrenen ersten halben Stunde das etwas bessere Team. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde hätte es nach einem Vargas-Schuss von der Strafraumgrenze schon 1:0 stehen können, Pavlenka hielt aber glänzend. Auch sein Gegenüber Luthe machte es fünf Minuten später nach einer starken Aktion von Selke ordentlich und doch war Werder in Führung gegangen. Gouweleeuws Versuch den Abpraller zu entsorgen landete am Bein von Jedvaj und prallte von dort ins eigene Tor. Der Treffer war ein Schock für den FCA, der daraufkeine passende Antwort finden sollte. Im Stadion kamen erste Pfiffe auf. Gier und Leidenschaft hatte Trainer Martin Schmidt von seinem Team gefordert, doch daran fehlte es nun deutlich. Augsburg tat sich gegen die kompakte Bremer Defensive um den früheren Augsburger Vogt schwer. Schmidt versuchte dies nach der Pause zu ändern.

Finnbogason bringt frischen Wind

„Geburtstagskind“ Finnbogason kam und brachte reichlich frischen Wind in die Partie. Der FCA griff nun früher an, der Druck auf das Gästetor nahm von Minute zu Minute zu. Einsatz und Wille stimmten nun wieder, dafür wurden die Rot-grün-weißen belohnt. Nach einem Abseitstreffer von Vargas (60.) verebbte der Torjubel zwar schnell wieder, um nur wenige Minuten endgültig durch die regennasse Arena zu schwappen. Niederlechner war aus halblinker Position zum Abschluss gekommen, sein Schuss wurde von Toprak unhaltbar zum 1:1 abgefälscht (67.). Augsburg wollte nun mehr, war drückend überlegen. Auf der erlösende 2:1 musste man aber noch einige Zeit warten. Nach einem Ballgewinn von Gouweleeuw im Mittelfeld kam der Ball über den starken Finnbogason zu Vargas, der überlegt ins lange Eck einschob. Vollkommen zu Recht hatte Augsburg das Spiel gedreht. Während alleine Finnbogason noch mehrere gute Chancen gehabt hatte, fand Werder in der Offensive so gut wie nicht mehr statt. Der erste Augsburger Sieg im neuen Jahrzehnt ging aufgrund der guten zweiten Hälfte absolut in Ordung.

FC Augsburg: Luthe – Jedvaj , Gouweleeuw , Uduokhai , Max – Khedira (78. Löwen) , Baier ,Richter , Vargas (86. Framberger) – Hahn (46.Finnbogason) , Niederlechner

SV Werder Bremen: Pavlenka – Toprak , Vogt , Moisander – Klaassen , Sahin (80. Groß) , Bittencourt (86. Sargent) , M. Eggestein , Rashica – Woltemade (57.Bartels) , Selke

Tore: 0:1 Jedvaj (23./Eigentor), 1:1 Niederlechner (67.)

Gelbe Karten: Baier, Max |M.Eggestein, Toprak, Bartels, Bittencourt, Selke

Schiedsrichter Marco Fritz (Korb)

Zuschauer: 29.432