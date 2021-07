Erster Test gegen den HSV – FC Augsburg terminiert zwei weitere Vorbereitungsspiele

Bereits am morgigen Mittwoch wird der FC Augsburg zum ersten Testspiel in der Sommervorbereitung auflaufen. Neben der Partie gegen den HSV wurden nun noch zwei weitere Spiel vereinbart.

Am Mittwoch (7. Juli, 13.30 Uhr) trifft der FCA im ersten Testspiel der Vorbereitung in Heimstetten auf den Hamburger SV. Die Begegnung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das FCA TV überträgt die Partie gegen den Zweitligisten jedoch im Livestream.

Im Rahmen seines Trainingslagers testet die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag, 15. Juli, (18.00 Uhr) gegen den aserbaidschanischen Erstligisten Qarabag FK sowie am Freitag, 16. Juli, (15.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt, der in vergangenen Saison über die Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Das Spiel gegen Ingolstadt findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch diese Begegnungen sind im Livestream zu sehen.