Eine Woche nach dem 81:65 Premierensieg gegen Ludwigsburg reisen die Basketballer der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen am Wochenende zum ersten Auswärtsspiel in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Zu Gast sind die Kangaroos am Sonntagnachmittag um 16 Uhr bei den TSV Oberhaching Tropics (Spielhalle Grundschule Deisenhofen, Schulstraße 4).

Auf die BG wartet dieses Mal eine Mannschaft, die zum Inventar der Liga zählt und letztes Jahr eine sehr gute Rolle in den Play-Offs spielte. Oberhaching stellt die routinierteste Mannschaft der Liga. Akteure wie Peter Zeis (33), Jörg Dippold (30), Janosch Kögler (29), Thomas Pethran (31) und Topscorer Omari Knox (35) weisen seit vielen Jahren Erst- oder Zweitligaerfahrung auf, ebenso wie Fynn Fischer (23), der zu den besten Centern der Liga zählt. Für die Kangaroos sicherlich eine eher ungewohnte Perspektive. Zuletzt hatte man in allen drei Play-Off Runden der Regionalliga, in den Vorbereitungsspielen und am ersten Spieltag nur noch Farmteams aus der BBL als Gegner, gegenüber welchen die Leitershofer trotz ihres eigenen jungen Teams sogar noch Routinevorteile besaßen. Zuversichtlich ist man im Lager der Kangaroos trotzdem: „Wir werden selbstverständlich auch dieses Mal alles geben, um den Sieg nach Hause zu fahren, aber das wird logischerweise alles andere als einfach. Oberhaching wird ein harter Test für uns werden. Spieler wie Peter Zeis, Janosch Kögler und Omari Knox können auf diesem Niveau Spiele im Alleingang entscheiden.

Die Tropics sind ein erfahrenes und gut trainiertes Team, mit Mario Matic haben sie dazu einen Topexperten auf der Trainerbank“, sieht BG-Coach Emanuel Richter dem sonntäglichen Match im Münchner Süden mit Spannung entgegen. Die Qualität seines Gegenübers in der Coachingzone kennt Richter. Als Spieler agierte er einige Jahre in Nördlingen unter Matic als Trainer. Matic, der als Baumeister des Oberhachinger Erfolgs gilt, war wiederum zuvor als Spieler lange Jahre auch für die Kangaroos aktiv und pflegt intensive freundschaftliche Verhältnisse zur halben Kangaroos-Family. Vormachen wird man sich da wechselweise wohl kaum etwas. BG-Geschäftsführer Andreas Moser: „Es wird wie immer ein wenig Trashtalk im Vorfeld geben. Mario wird uns als Team mit BBL-Ambitionen ankündigen, wir werden ihn bitten, dass er als Mädchen für alles uns ein paar Stücke seines selbstgebackenen köstlichen Erdbeerkuchens für nach dem Spiel zurückhält. Aber Spaß beiseite, die Freundschaft wird auch bei diesem Spiel für 40 Minuten ruhen und dann in gewohnter Form weiterleben und in erster Linie sollen die Zuschauer, insbesondere unsere mitreisenden Fans, ein packendes Spiel erleben. Die Tropics haben ja auch ihr erstes Match in Karlsruhe siegreich gestaltet, demzufolge können beide Teams unbeschwert aufspielen“, so Moser.

Foto: Gregor Hampp 1 von 4

Die Reise nach Oberhaching hält auch eine Neuerung parat. In der 2. Bundesliga reisen die Kangaroos nicht mehr mit Kleinbussen zu den Spielen, sondern in ihrem neuen Mannschaftsbus. Diesen hat Partner Nussbaum-Reisen im Look and Feel der BG gebrandet. Das Fahrzeug wurde bereits auf dem Betriebshof in Biburg von einigen Spielern und Manager Wayne Chico Pittman eingeweiht und getestet. „Die Fahrten in der 2. Bundesliga sind deutlich länger als in der Regionalliga. Hier wollen wir den Spielern einen gewissen Komfort bieten, aber achten in erster Linie auch auf die Sicherheit, gerade wenn es dann bei vielen Partien die Nacht hindurch zurück nach Stadtbergen geht“, so Pittman. Die Mannschaftsplätze im Bus werden am Sonntag voll belegt sein, die BG kann auf ihren besten Kader zurückgreifen.