Erstes Spiel nach der Winterpause – FV Illertissen muss nach Fürth

Auch für den Regionalligisten FV Illertissen endet die Phase der Testspiele und Vorbereitung. Das erste Punktspiel nach der Winterpause steht auf dem Plan. Beim Vorletzten, der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Greuther Fürth, sind die Illertisser gefordert.

Auf dem Papier eine leichte Aufgabe, aber in Wirklichkeit sicherlich deutlich schwieriger. Dem Bundesliganachwuchs steht das Wasser bis zum Hals, zumal man vergangene Woche ein ‚6-Punkte-Spiel‘ gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Rain mit 0:1 verlor. Es war die 6. Niederlage in Folge, der letzte Sieg stammt vom 9. Oktober gegen den FC Pipinsried. Über den Winter haben die Verantwortlichen allerdings reagiert und Trainer Petr Ruman zurückgeholt, der vor der Runde zu Türkgücü München gewechselt war. .Petr Ruman ist am Ronhof ein altbekanntes Gesicht. Als Profifußballer absolvierte der Tscheche zwischen 1999 und 2005 170 Zweitliga-Spiele für die Mittelfranken, in denen er beachtliche 38 Treffer erzielte. Als Übungsleiter schaffte der 45-Jährige mit dem Kleeblatt-Regionalligateam zweimal den Klassenerhalt, ehe er im vergangenen Sommer als Chefcoach zum Drittligisten Türkgücü München wechselte. Dort wurde der Blondschopf trotz einer ordentlichen Zwischenbilanz (drei Siege, drei Remis, drei Niederlagen) nach nur neun Spieltagen bereits wieder von seinen Aufgaben entbunden. Beim Erstliga-Nachwuchs wartet eine heikle Aufgabe auf Ruman, denn die Truppe um Kapitän Lukas Ahrend konnte in 22 Matches erst magere 16 Zähler einspielen und belegt damit aktuell den vorletzten Tabellenplatz. Allerdings haben die Fürther Jungspunde immerhin noch 16 Spiele vor der Brust, um den Absturz in die Bayernliga abwenden zu können. Trotzdem werden sie baldmöglichst beginnen müssen, Punkte zu sammeln. Damit werden sie wahrscheinlich schon gegen die Illertisser beginnen wollen, das weiß auch Trainer Marco Konrad:“Die haben nochmals alles in Bewegung gesetzt, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen.

Neuer Trainer ,Verpflichtung von Routiniers wie Daniel Adlung(34, von Schweinfurth 05) und Fabian Baumgärtel(32. SV Elversberg).Das haben aber andere Vereine wie Rain oder Memmingen auch. Wir sind jedenfalls nicht unter Druck, wollen befreit aufspielen.“ Es gehe ihm in erster Linie darum, die Mannschaft und die Spieler weiterzuentwickeln, betont Konrad. Eine ideale Vorbereitung sei zwar aufgrund von Corona, Krankheiten und Verletzungen nicht möglich gewesen, doch man wolle keineswegs mit leeren Händen aus Fürth zurückkehren. „Man hat im Training gesehen, dass die Jungs wollen, es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf. Das tut aber der Einheit und gegenseitigen Hilfe keinen Abbruch.“ Dem Illertisser Trainer steht eigentlich der gesamte Kader zur Verfügung, doch der ein oder andere ist nach überstandener Quarantäne oder Krankheit körperlich noch nicht so weit.