Erweiterte Testmöglichkeiten für Schulen und Kitas in Augsburg

Ähnlich wie zu Beginn des Schuljahres, werden ab sofort für Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzunterricht gehen, sowie für Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal freiwillige, kostenlose Reihentestungen zu bestimmten Zeitfenstern angeboten. Gleiches gilt auch für das Personal von Kita-Einrichtungen.

„Im städtischen Testzentrum an der Messe Augsburg wurden zusätzlich Kapazitäten ausschließlich für Schülerinnen und Schüler sowie Schul- und Kita-Personal geschaffen. Ab dem 22. Februar wird dort für diese Zielgruppe montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr ein eigener Test-Slot zur Durchführung von Corona-Schnelltests reserviert. Die Terminvereinbarung muss im Vorfeld zentral für alle zu testenden Personen durch die jeweilige Einrichtung erfolgen“, erklärt Martina Wild, Bildungsreferentin und Zweite Bürgermeisterin der Stadt Augsburg. Das Angebot gilt für alle Einrichtungen, welchen keine Vertragsärztin/kein Vertragsarzt für Reihentestungen zur Verfügung steht. „Für das kurzfristige und vielerorts erfolgreiche Engagement der Schulen, hier eine Reihentestung zusammen mit einer Arztpraxis anberaumen zu können, möchten wir uns ausdrücklich bedanken“, so Martina Wild.

Mit Einführung der neuen Test-Slots für Schulen und Kitas ändern sich die Öffnungszeiten des Augsburger Testzentrums ab dem kommenden Montag, 22. Februar. Bis auf Weiteres können reguläre Testtermine dort montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr sowie von 19 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr erfolgen. Eine Terminvereinbarung ist online oder telefonisch unter der Rufnummer 0821 789 868 94 möglich.

Am 1. März gehen dann zusätzlich zum Testzentrum an der Messe die beiden Schnelltestzentren an der Plärrerwache und in der Maximilianstraße 59 in Betrieb.