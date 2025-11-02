Erwin Halusa verlässt ESV Burgau – Verein setzt auf neuen Impuls in der Bayernliga

Nach mehr als drei Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen den Eisbären Burgau und Trainer Erwin Halusa im gegenseitigen Einvernehmen. Halusa war seit der Saison 2022/23 für den Verein tätig und prägte die sportliche Entwicklung entscheidend. In seiner ersten Saison führte er die Eisbären bis ins Halbfinale der Landesliga, bevor das Team gegen Haßfurt ausschied. In der darauffolgenden Spielzeit verpasste der ESV nur knapp den Aufstieg, nachdem das Finale gegen Waldkraiburg verloren ging.

Meistertitel und Aufstieg in die Bayernliga

Der sportliche Höhepunkt folgte in der Saison 2024/25: Unter Halusas Leitung sicherte sich Burgau den Meistertitel in der Landesliga und stieg in die Bayernliga auf – einer der größten Erfolge des Vereins der letzten Jahrzehnte. Trotz eines starken Starts in die neue Saison mit sieben Vorbereitungsspielen und fünf Punktspielen in der Bayernliga, endet die Zusammenarbeit nun.

Verein bedankt sich für Engagement

„Wir bedanken uns bei Erwin Halusa für mehr als drei Jahre herausragenden Einsatz, Leidenschaft und Engagement“, heißt es seitens des ESV Burgau. Unter seiner Führung habe sich das Team sportlich weiterentwickelt, zudem seien Strukturen und Abläufe deutlich professioneller geworden.

Neuer Impuls für die Bayernliga

Angesichts der aktuellen sportlichen Situation habe man sich gemeinsam dazu entschieden, einen neuen Impuls zu setzen. Co-Trainer Heinz Heinrich und Torwarttrainer Philipp Schnierstein übernehmen vorerst gemeinsam mit Nachwuchstrainer Benny Meer das Training. Die Vereinsverantwortlichen suchen bereits aktiv nach einem neuen Cheftrainer, der die Eisbären in der Bayernliga auf Erfolgskurs bringen soll.