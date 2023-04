Der FC Augsburg konnte fünf Auswärtsspiele in Serie nichts holen, in Wolfsburg reichte es trotz einer 2:0-Pausenführung nur für einen Punkt. In der letzten Sekunde der Nachspielzeit kassierte der FCA den späten Nackenschlag. Lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel.

Elvis Rexhbecaj: „In der ersten Halbzeit hatten wir in der ein oder anderen Situation Glück, dass Wolfsburg das Tor nicht gemacht hat. Aber im zweiten Durchgang haben wir es deutlich besser verteidigt und Wolfsburg konnte eigentlich nur noch durch Weitschüsse gefährlich werden. Nach vorn hatten wir unsere Nadelstiche – wenn wir das 3:0 machen, ist das Spiel gegessen. Dass wir dann durch eine Standardsituation und den Treffer in der letzten Sekunde das Ding doch noch herschenken, ist natürlich hart. Aber wir können jetzt entweder jammern oder uns zusammenreißen und weitermachen.“