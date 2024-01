Es geht um das Playoff-Heimrecht | ECDC Memmingen erwartet den SC Riessersee

Am Dienstag kommt es für den ECDC Memmingen zu einem wegweisenden Spiel im Kampf um den begehrten 4. Platz, der in den Playoffs Heimrecht bedeuten würde. Da die Bayreuth Tigers, nach erfolgtem Insolvenzantrag, die Playoffs nicht mehr bestreiten dürfen, rücken die Teams aus Memmingen und Garmisch auf und damit gleichzeitig in den Fokus des Kampfs um das Heimrecht.

Im letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften kann der direkte Tabellennachbar aus Garmisch-Partenkirchen am Dienstag mit den Indians nach Punkten gleichziehen. Unabhängig davon was mit den Tigers aus Franken noch passiert, hat die Partie eine enorme Bedeutung und kann zweifelsfrei als „6-Punkte-Spiel“ bezeichnet werden. Das Team von Pat Cortina wird alles versuchen, um die Punkte aus Memmingen zu entführen und den ECDC weiter unter Druck zu setzen. Die bisherigen Begegnungen beider Clubs verliefen allesamt ähnlich. Trotz Memminger Überlegenheit machten es sich die Indians meist selbst schwer und unterlagen jeweils knapp. Um diese Serie zu beenden, und auch den Garmischer Lauf von sechs Siegen in Folge zu stoppen, braucht das Team die Unterstützung der Zuschauer. Spielbeginn gegen den SC Riessersee am Dienstagabend ist um 19:30 Uhr. Karten sind bereits online im VVK verfügbar. Vor der Partie und während den Pausen sorgt die Lumpenkapelle Aitrach für musikalische Untermalung.