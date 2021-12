„Es gibt Zeichen für ein gutes Morgen“ | Die Weihnachtsansprache des Bayerischen Ministerpräsidenten Söder

In seiner Weihnachtsansprache blickt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf ein schweres Jahr 2021, im Zeichen der Corona-Pandemie zurück. „Unsere Maßnahmen wirken, auch wenn sie sehr beschwerlich sind. Danke fürs Mitmachen“. Der Regierungschef geht aber auch auf die positiven Entwicklungen ein. „In diesem Jahr war nicht alles schlecht“ und weiter „Bayern liegt in vielen Rankings, wenn es um Arbeitslosigkeit geht, wenn es um Bildung, wenn es um Sicherheit geht, auch um Ökologie ganz weit vorne in allen Regionen der Welt“