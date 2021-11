„Lassen Sie sich impfen! Zeigen Sie sich solidarisch Ihren Nächsten und unserer Stadtgesellschaft gegenüber“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, November 2021

Liebe Augsburgerinnen und Augsburger,

die Adventszeit und Weihnachten rücken näher und zu unserer großen Bestürzung spitzt sich die pandemische Lage in ganz Deutschland und leider auch in Augsburg wieder drastisch zu. Der Ausweg aus dieser Lage liegt nach wie vor in der Hand jeder und jedes Einzelnen, indem er die städtischen Impfangebote nutzt, weiterhin Abstand hält, Maske trägt und die Infektionsschutzmaßnahmen beachtet.

Die steigende Nachfrage für Impftermine an Impfzentren und Arztpraxen lässt hoffen. Aber aktuell gibt es noch zu viele Ungeimpfte in unserer Stadt – die Impfquote in Augsburg liegt bei 65,4% (Stand: 11. November 2021). An unserem Impfzentrum haben wir wohlweislich festgehalten, und diese Entscheidung kommt uns jetzt zu Gute: Wir können die Kapazitäten nun schnell wieder hochfahren. Angesichts der dramatischen Situation in unseren Krankenhäusern, in denen die Intensivbetten-Kapazitäten durch die vielen Covid-19-Fälle ausgereizt sind, ist das auch dringend nötig. Der Großteil der schwer an Covid-19-Erkrankten ist ungeimpft. So müssen Menschen mit anderen schweren Erkrankungen wie Krebs, einem Schlaganfall oder einem schwachen Herzen vertröstet oder in andere Kliniken verlegt werden. Diese Konkurrenz um Intensivbetten schürt auch den Frust der Klinik-Verantwortlichen, vom Pflegepersonal ganz zu schweigen. Professor Dr. Axel Heller, unser Krankenhauskoordinator für den Zweckverband Augsburg, hat es deutlich gesagt: „Nur der kleinste Teil der Ungeimpften ist berechtigt nicht geimpft.“

Gerade Kinder und Jugendliche über 12 Jahren müssen aktuell wieder bangen, dass Sie zum Jahreswechsel mit einer verpflichtenden 2G-Regelung bei Sport und sonstigen Aktivitäten wieder von sozialer Teilhabe ausgeschlossen werden – und damit bestraft man diese Altersgruppe für die Uneinsichtigkeit eines Drittels von Erwachsenen, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Ich appelliere in diesem Sinne noch einmal an Sie alle: Lassen Sie sich impfen! Zeigen Sie sich solidarisch Ihren Nächsten und unserer Stadtgesellschaft gegenüber. So abgedroschen die Phrase klingt: Wir schaffen das nur gemeinsam. Weitere Informationen zu den Impfmöglichkeiten in augsburg finden Sie unter: Impfzentrum – Stadt Augsburg

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.