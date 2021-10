Es ist an der Zeit, sich wieder zu begegnen und auszutauschen | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Oktober 2021

Liebe Augsburgerinnen und Augsburger,

die Pandemie hat das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt lange genug ausgebremst. Es ist an der Zeit, sich wieder zu begegnen und auszutauschen. Deshalb starten wir jetzt die regionalen Stadtteilgespräche.

Wir müssen uns darauf einstellen, mit Corona zu leben und mit den Folgen dieser Pandemie für unsere Gesellschaft zurechtzukommen. Zu diesem Lernprozess gehört auch, das öffentliche Leben wieder neu zu entdecken, Menschen zu treffen, miteinander zu diskutieren und dabei um gute Lösungen für Augsburg zu ringen. Es ist mir und meinem Team ein großes Anliegen, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen darüber zu sprechen, welche Richtung wir die nächsten Jahre einschlagen wollen. Etwa, um ausreichend und sichere Arbeitsplätze und genügend Wohnraum zu haben, um Klimafreundlichkeit in einer Großstadt weiter zu etablieren und Mobilität neu zu denken. Aber auch, um zu erfahren, was uns als Stadtgesellschaft zusammenhält. Das ist spannend. Ich freue mich darauf.

Am 18. November geht es mit dem Augsburger Nord-Westen um 18 Uhr in der Aula der Grundschule Kriegshaber los. Wer nicht persönlich vor Ort sein möchte, kann auch digital teilnehmen. Einen Link direkt zu Veranstaltung finden Sie auf augsburg.de. In Präsenz findet die Veranstaltung zu den jeweils geltenden Corona-Regeln statt. In jedem Fall gilt die 3G-Regel, aktuelle Infos finden Sie unter: augsburg.de/infektionsschutz. Weitere Informationen zu allen Stadtteilgesprächen finden Sie unter: augsburg.de/stadtteilgespraeche

Herzliche Grüße

Ihre Eva Weber

Eva Weber ist seit Mai 2020 Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg. Seit Mai 2014 veröffentlicht sie eine regelmäßige Kolumne exklusiv bei Presse Augsburg.