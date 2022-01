„Es ist an der Zeit zu punkten“ | Die Stimmen zum Remis des FCA gegen Frankfurt

Für den FC Augsburg reichte es wie in der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Sieg. Nach einem Treffer von Kamada konnte Gregoritsch für den FCA ausgleichen, zu mehr reichte es am Ende nicht mehr. Das hatten die Beteiligten dazu zu sagen.

Ricardo Pepi: „Das Spiel war ein hartes Stück Arbeit. Ich finde, dass wir vor allem vor der Pause gut in der Partie waren und sehr gut gekämpft haben. Am Ende haben uns aber weitere Tore gefehlt, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen es in den kommenden Spielen noch besser machen und weiter hart an uns arbeiten, dann werden wir auch erfolgreich sein.“

Michael Gregoritsch: „Insgesamt ist es ein gerechtes Unentschieden, bei dem aber beide auch hätten gewinnen können. Leider hat Frankfurt mit der ersten Chance gleich den Führungstreffer gemacht, doch danach sind wir gut zurückgekommen und waren vor der Pause am Drücker. Nach dem Ausgleich hätten wir in meinen Augen auch einen klaren Elfmeter kriegen müssen, den der Schiedsrichter warum auch immer aber nicht gepfiffen hat. Es war ein intensives Spiel mit vielen Sprints. Aber das sind die Basics, darüber hinaus haben wir leider keine weiteren Tore gemacht. Flo hatte kurz vor Schluss die Chance zum Siegtreffer, Frankfurt bei einigen Kontern aber auch.“

Rafał Gikiewicz: „Nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir erneut ein Tor nach gegnerischem Umschaltspiel bekommen, das müssen wir als Mannschaft besser verteidigen. Wir hatten unsere Anteile am Spiel, haben es aber nicht geschafft, den gegnerischen Torhüter öfter zu prüfen. Der Druck wird nun größer, es ist an der Zeit zu punkten, aber ich habe schon immer gesagt, dass wir die Qualität haben, um nicht bis zum letzten Tag im Abstiegskampf dabei zu sein.“

Sebastian Rode (Frankfurt): Ich bin etwas zwiegespalten. Einerseits hätten wir das Spiel gerne gewonnen, andererseits war Augsburg der erwartet unangenehme Gegner, der auch zum Ende gefährlich war. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und hatten durch Jesper die riesige Chance auf die Führung. So müssen wir mit dem Punkt leben. Es war nicht einfach, gegen körperlich robuste Augsburger die Räume zu finden und in die Tiefe zu kommen. Wir hatten einige Flankensituationen, haben es aber nicht gut zu Ende gespielt. Mein Knie ist soweit stabil, ich freue mich über jede Einsatzminute.

Timothy Chandler (Frankfurt): Ich habe schon häufiger auf der linken Seite gespielt, auch in der Europa League. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn Filip Kostic hätte spielen können. In der Pandemie ist es allerdings immer schwierig, da fallen schnell mal zwei bis drei Spieler aus. Wir müssen das kompensieren und können das auch ­– das ist wichtig. Wir hätten lieber drei Punkte mitgenommen, die Chancen dazu hatten wir. Nach dem 1:0 in der ersten Halbzeit hätten wir durch Jesper Lindström ein Zweites nachlegen können. Das haben wir versäumt, danach ein wenig die Kontrolle über das Spiel verloren und das 1:1 kassiert. Am Freitag steht das nächste Spiel an, dann möchten wir wieder dreifach punkten.

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Beide Mannschaften hätten gewinnen können. Wir haben uns das Leben in der ersten Hälfte selbst schwergemacht, indem wir Frankfurt zum Tor eingeladen haben. Danach haben aber eine gute Reaktion gezeigt und verdient den Ausgleich erzielt. In der 45. Minute hätten wir aus meiner Sicht einen Elfmeter bekommen müssen. Nach der Pause hatten wir ein-, zweimal Glück, allerdings hatten auch wir in der Schlussphase eine 100-prozentige Chance durch Florian Niederlechner. Am Ende müssen wir mit dem Punkt leben.“

Oliver Glasner (Trainer Frankfurt): „Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Unentschieden anfangen soll. Auf der einen Seite kann ich damit leben, auf der anderen trauere ich den Situationen nach, in denen wir das Spiel entscheiden hätten können. Auch Augsburg hatte aber Riesenchancen. Am Anfang war das Spiel ausgeglichen. Wir haben die Führung gut herausgespielt und hatten die Riesenchance zum 2:0. Vor der Halbzeit haben wir etwas den Faden verloren und den Ausgleich bekommen. In der zweiten Hälfte haben wir Augsburg zurückgedrängt, unsere Chancen aber nicht verwertet. Kurz vor Schluss hatten wir den Matchball, den Punkt nehmen wir mit.“