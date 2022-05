Es ist fix! | Dennis Endras kommt zurück ins Tor der Augsburger Panther

Ein alter Bekannter kehrt nach Augsburg zurück. Dennis Endras wechselt von den Adlern Mannheim in die Fuggerstadt und hütet in der Saison 2022-23 das Panthertor.

Insgesamt zehn Spielzeiten stand Dennis Endras in Mannheim unter Vertrag. In den Jahren 2015 und 2019 wurde der gebürtige Allgäuer mit den Kurpfälzern Deutscher Meister, im Jahr 2013 wurde er zum besten Torwart der Liga gewählt. Endras hat im Trikot der Adler eindrucksvoll seine Spuren hinterlassen und zählt zweifelsohne zu den besten Goalies der bewegten Clubhistorie der Quadratstädter.

Auch als Nationaltorhüter hat Dennis Endras große Erfolge vorzuweisen. 2018 gewann er mit der DEB-Auswahl olympisches Silber, zudem nahm er an sechs IIHF-Weltmeisterschaften teil. 2010 kam er mit Deutschland bei der Heim-WM ins Halbfinale. Als Lohn für seine starken Leistungen wurde er ins All-Star-Team berufen und zudem zum besten Torhüter und MVP des Turniers gewählt. Für Dennis Endras die Krönung einer herausragenden Saison, führte er zuvor seine Panther noch sensationell zur Vizemeisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga.

Von 2008 bis 2011 war der Linksfänger die Nummer eins im Augsburger Tor. Bereits in der Saison 2004-05 absolvierte Endras per Förderlizenz seine ersten DEL-Spiele für die Panther. Früh war zu erkennen, dass ihm eine große Karriere bevorsteht. Mit seiner Rückkehr schließt sich nun der Kreis. „Ich hatte in Mannheim zehn tolle Jahre und bin dankbar für alles, was ich dort erleben durfte. Nun freue ich mich aber riesig, dass ich nach Augsburg, wo ich heimisch geworden bin, zurückkehre und bin hochmotiviert. Die Panther, das Curt-Frenzel-Stadion und die begeisterungsfähigen Fans hatten immer einen Platz in meinem Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dass wir es im August gemeinsam anpacken und eine erfolgreiche Saison spielen“, so Heimkehrer Dennis Endras.

Auch der neue Panthercoach Peter Russell zeigt sich erfreut über den Deal: „Über die Verpflichtung von Dennis Endras mussten wir nicht lange nachdenken. Menschlich und sportlich wird er uns sehr weiterhelfen. Einen deutschen Top-Torwart zu haben, wird uns auch helfen, unseren Kader insgesamt zu verstärken. Dennis ist ein extrem beweglicher Torwart mit einer sehr guten Reaktionsfähigkeit, er ist körperlich in bester Verfassung und verfügt über jede Menge Erfahrung. Zudem gibt uns seine Verpflichtung mehr Handlungsspielraum bei den Imports im Feld, das war neben Dennis unbestrittenen Qualitäten ein wichtiger Beweggrund für diese Personalentscheidung.“