„Damit das Leben wieder leichter läuft“ | Die exklusive Eva Weber-Kolumne, Februar 2023

Mit Augsburg Update haben wir ein Programm gestartet, das Augsburg den Weg zur „Stadt der Chancen“ bereitet. Klingt nach flotten Werbeslogans. Dahinter steckt aber eine ernst gemeinte Erneuerung.

Auch wenn es sich schon lange nicht mehr so anfühlt: Das Jahr ist immer noch recht neu. Guter Zeitpunkt für Neuanfänge. Doch das war nicht der Grund, um genau jetzt ein „Augsburg Update‘“ in Angriff zu nehmen. Viel mehr war das Programm eine logische Konsequenz aus Gesprächen, die ich in den vergangenen fast drei Jahren als Oberbürgermeisterin immer wieder mit Menschen geführt habe. Mit Menschen, die diese Stadt lieben. Mit Menschen, die in dieser Stadt leben wollen. Mit Menschen, die hier was bewegen wollen.

Wir merken es alle, die Welt dreht sich irgendwie schneller als in den Jahrzehnten zuvor. Alleine die technischen Entwicklungen! Junge Erwachsene kennen die Welt ohne Smartphones nicht. Ich erinnere mich gut und gerne an meine Kindheit, in der Telefone noch mit Kabeln an die Wand gekettet waren. Den jüngeren Generationen kommen dagegen sogar die ersten Mobiltelefone wie Relikte aus der Steinzeit vor. Nicht einmal die Pandemie hat die globale Beschleunigung gebremst, im Gegenteil, manches hat sie sogar befeuert. Die Welt erlebt einen Umbruch, vielleicht den größten der jüngeren Geschichte. Wir stehen vor großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Folglich müssen wir ebenfalls ein bisschen schneller und besser werden, sonst kommen wir nicht mehr mit.

Wenn ich Menschen in der Stadt danach frage, was sie am meisten an ihrer eigenen Entfaltung hindert, dann ähneln sich die Antwort oft: ein Zuwenig an Freiheit, ein Zuviel an Vorschriften, Regulierungen und Einschränkungen bis ins kleinste Detail. Globale Entwicklungen kann ich, genau wie Sie kaum beeinflussen. Aber hier, hier kann was bewegt werden. Genau dafür steht Augsburg Update.

Mit Expertinnen und Experten aus der Verwaltung und mit Wissensträgerinnen und Wissensträgern aus der Stadtgesellschaft gehen wir in der Frage nach, wo Dinge haken, Veränderungen wünschenswert und Vereinfachungen nötig sind. Wir können Veränderung in Augsburg. Das zeigt etwa die neue Richtlinie, die Photovoltaik-Anlagen im Denkmalbereich eben doch ermöglicht. Das zeigen auch das Kita-Portal oder der digitale Bauantrag. Ab März richten wir eine Hotline ein, um zielgenau den richtigen Kontakt für Fragen zu Bauanträgen herzustellen. Wir planen Vereinfachungen für die Anmeldung von Veranstaltungen in unserer Ordnungsbehörde und wir denken über ein Bürgerservice-Center nach, um das permanent hohe Anruf-Aufkommen etwa in der Ausländerbehörde rasch zu bewältigen. Wenn wir es schaffen, Verkrustungen aufzubrechen und dabei Bewährtes bewahren, Neues wagen und Ungewohntes aushalten, wenn wir also gemeinsam anpacken und überkommene Regelwerke und Strukturen verändern – dann wird Augsburg wirklich zur Stadt der Chancen für die ganze Stadtfamilie.

Das Augsburg Update ist eine Erneuerung, die dazu führen soll, dass das Leben leichter läuft, für alle, die in Ihrem Alltag so viel leisten und meistern müssen: mit ihrer Arbeitskraft, ihren Steuergeldern, ihrer Care-Arbeit in den Familien oder mit Innovationen und Investitionen in Unternehmen. Dazu braucht es eine Stadtverwaltung, die Chancen sieht und ermöglicht. Dafür braucht es das Augsburg Update.

Herzlichst

Ihre Eva Weber