„Es sind noch sechs Spiele, 18 Punkte“ | Der FC Augsburg erwartet Union Berlin zum Flutlichtspiel

Der FC Augsburg läutet den Saisonendspurt mit einem Heimspiel unter Flutlicht ein. Am Freitagabend empfängt man Union Berlin in der eigenen Arena, dann sollen wieder Punkte auf das eigene Konto wandern.

Erstmals in dieser Saison darf der FC Augsburg den Spieltag eröffnen. Wenn es heute Abend erneut unter Flutlicht (20:30 Uhr) in der WWK Arena gegen Union Berlin geht, sollen weitere Zähler hinzukommen. Augsburgs Cheftrainer Jess Thorup erwartet allerdings ein enges Spiel und er könnte damit Recht haben. Befanden sich die Eisernen vor wenigen Wochen noch tief im Tabellenkeller, so haben sie sich seit der Übernahme durch Coach Nenad Bjelica deutlich verbessert. In den letzten zehn Partien weist der Tabellen-13. eine ähnliche gute Bilanz wie die Schwaben aus. 15 Punkte gegen den Abstieg konnten die Köpenicker in dieser Zeit einsammeln. „Sie haben es in der letzten Periode sehr gut gemacht“, weiß auch Thorup. Mit Union steht man am Freitag einer defensiv starken und kompakten Mannschaft gegenüber.

Mit „Europafeeling“ weitere Punkte sammeln

Der FC Augsburg hatte am letzten Sonntag nach fünf Spielen ohne Niederlage in Hoffenheim erstmals wieder als Verlierer vom Platz gehen müssen, für Thorup ist dies kein Beinbruch. Hatte man zuletzt den „Flow“ laufen lassen, konnte man nun gezielt nachjustieren.

Vor vollen Rängen und unter Flutlicht kann der FCA am Freitag wieder etwas „Europafeeling“ tanken, wenn dieses Gefühl in der kommenden Saison mit internationalen Gegnern erlebt werden soll, muss Augsburg wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Thorup: „Es sind noch sechs Spiele, 18 Punkte“. Die Augsburger liegen im Moment auf Rang 7, einem Platz der möglicherweise für eine Teilnahme im Europapokal reichen könnte. Punktgleich mit Hoffenheim und Freiburg, drei Zähler vor Heidenheim muss jetzt aber nachgelegt werden.

Ob die zuletzt verletzten Iago, Mbabu und Jakic wieder im Aufgebot stehen ließ Thorup unter der Woche offen. Ob mit oder ohne die drei Leistungsträger, der FCA möchte zu Hause gegen Union weiter ungeschlagen bleiben.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Breithaupt – Engels, Maier – Vargas – Tietz, Demirovic