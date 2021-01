„Es war eine Willensleistung“ | Die Stimmen zum FCA-Auswärtssieg in Köln

Der FC Augsburg ist mit einem 1:0-Auswärtssieg beim 1.FC Köln in das Jahr 2021 gestartet. Das haben die Beteiligten nach dem Spiel zu sagen gehabt.

Marco Richter: „Es war eine Willensleistung, ganz klar“

Salih Özcan (Köln) : „Alles in allem waren wir in manchen Situationen einfach zu unkonzentriert. Wir haben einfache Fehler gemacht, durch die wir die Augsburger ins Spiel haben kommen lassen. Ich denke da vor allem an die Anfangsphase. Nach dem Gegentor haben wir in der Schlussphase nochmal alles nach vorne geworfen, aber es ist uns leider nicht gelungen, ein Tor zu erzielen.“

Marius Wolf (Köln): „Es war ein enges Spiel. Am Ende wäre ein Punkt wahrscheinlich verdient gewesen. Ich hatte noch eine große Chance. Wenn ich das Tor mache, gehen wir in Führung und dann endet das Spiel vielleicht ganz anders. Es waren heute Kleinigkeiten. Der Ball ist mir leicht über den Fuß gerutscht und dann verziehe ich nach rechts. Den muss ich natürlich machen. Es ist bitter, dass wir dann das Gegentor bekommen. Wir wussten, dass Augsburg eine Mannschaft ist, die viel über Zweikämpfe kommt und die oft versucht, Fouls zu ziehen. Das ist ihnen teilweise auch gelungen. Wir haben den Kampf angenommen und das Spiel lange offengehalten. Wir wollen natürlich auch zu Hause gewinnen, genauso wie auswärts. Wir müssen einfach konzentriert weiterarbeiten – so wie wir es in den vergangenen Wochen gemacht haben.“

Markus Gisdol (Trainer Köln): „Es ist bitter für uns. Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Beide Mannschaften haben sich schwergetan, viele Torchancen heraus zu spielen. Drei, vier gute Möglichkeiten hatten wir trotzdem. Wir haben ein enges Spiel verloren. Es fällt mir schwer, meine Mannschaft härter zu kritisieren. Was das Herausspielen von Torchancen betrifft, haben wir noch Luft nach oben. Das begleitet uns schon länger, aber das stellt sich auch nicht von heute auf morgen um. Wir arbeiten daran.“

Quelle: 1.FC Köln, sky,