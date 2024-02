„Es war eine Willensleistung“ | Die Stimmen zum Remis des FC Augsburg beim VfL Bochum

Der FC Augsburg trat am 20. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum an, einem direkten Tabellennachbarn. Dank eines späten Elfmetertreffers von Ermedin Demirović sicherten sich die Fuggerstädter ein hart umkämpftes 1:1-Unentschieden. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Ermedin Demirović: „Es war am Ende das Kampfspiel, das wir erwartet haben. Wir haben in der ersten Halbzeit einen ähnlichen Fußball wie Bochum gespielt, aber für die zweite Hälfte war uns klar, dass wir jetzt unser Spiel auf den Platz bringen wollen. Daher denke ich auch nicht, dass der Punkt glücklich ist, sondern dass wir uns diesen letztlich durch den Einsatz in der zweiten Halbzeit verdient haben. Es war eine Willensleistung.“

Arne Maier: „Wir wussten, dass es hier ein schweres Auswärtsspiel wird. In der ersten Halbzeit hat Bochum sein Spiel durchgedrückt und wie erwartet viele lange Bälle geschlagen. In Durchgang zwei und gerade in den letzten Minuten war der Ballbesitz dann klar bei uns, deshalb ist der Ausgleich meiner Meinung nach auch verdient. Bei der Elfmetersituation ging alles sehr schnell, ich habe gesehen, dass ein Arm im Spiel war und letztendlich hat der Schiedsrichter auch so entschieden. Am Ende nehmen wir hier gerne einen Punkt mit.“

Pep Biel: „Es war ein schwieriges Spiel, aber wir haben aus unserer ersten Hälfte gelernt und in der zweiten Halbzeit gut gespielt. Ich freue mich, dass ich direkt mein Debüt geben durfte. Ich wurde von der Mannschaft und vom Staff gut aufgenommen und habe mich auf dem Platz sehr wohlgefühlt.“

Moritz Broschinski (VfL Bochum): Aufgrund des Ergebnisses kann ich mich gerade nicht wirklich freuen. Wir haben wieder zwei Punkte liegen lassen. Daraus müssen wir lernen und versuchen, das künftig besser zu machen. Ich werde mir mein Tor zuhause nochmal anschauen, in ein paar Tagen ringt sich vielleicht das ein oder andere Lächeln durch. Aktuell ist es aber schwer und hält sich sehr in Grenzen.

Patrick Osterhage (VfL Bochum): Es ist extrem bitter. Ich habe es auch schon nach dem Spiel gegen Bremen gesagt. Es ist enttäuschend und bitter, wieder so ein Tor zu bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber auch zu tief hinten reindrücken lassen, hatten zu wenig Entlastung. Durch Standards kann Augsburg dann immer gefährlich werden. Und dann bekommen wir wieder ein spätes Gegentor, das ist extrem bitter. Wir müssen die Sachen verbessern, die wir verbessern können – die Chancen zu machen, besser auszuspielen, Bälle zu halten, mehr Spielkontrolle zu bekommen. Daran müssen wir arbeiten. Dann glaube ich, dass wir so ein Spiel über die Zeit bringen und gewinnen können.

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Ich habe zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. In den ersten 45 Minuten haben wir es den Bochumern zu einfach gemacht und viele lange Bälle gespielt. Wir haben in der Halbzeitpause darüber geredet, dass wir unser eigenes Spiel spielen müssen. Wir haben Bochum immer mehr unter Druck gesetzt und am Ende einen verdienten Punkt geholt. Dieser ist ganz wichtig für uns, denn hier in Bochum ist es eines der schwierigsten Auswärtsspiele.“

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): „Es war das erwartete Spiel, wir waren von der ersten Minute scharf und haben ein schönes Tor erzielt. Insgesamt war es eine gute erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang waren wir dann nicht mehr so griffig und ich selbst habe schlechte Entscheidungen getroffen. Wir waren zu defensiv, haben zu viele Räume geboten und der Druck wurde immer größer. Allerdings hatten wir auch zwei Umschaltmomente – wenn wir diese genutzt hätten, dann würden wir jetzt ganz anders reden.“