Esad Kahric kehrt als sportlicher Berater zum FC Memmingen zurück

Der FC Memmingen bündelt im Regionalliga-Abstiegskampf die Kräfte und baut auf zusätzliche Unterstützung: Der langjährige FCM-Spieler und -Trainer Esad Kahric wird Sportlicher Berater des Präsidiums.

Möglich wird die Berufung, weil der 65-jährige derzeit ohne Trainerengagement ist. „Der fußballerische Sachverstand und die Qualifikation von Esad sind sicherlich völlig unbestritten. Er will und kann uns mit seiner Erfahrung in vielerlei Hinsicht weiterhelfen“, freut sich FCM-Präsident Armin Buchmann, dass jemand mit „Stallgeruch“ und Kompetenz gleichermaßen für die neu geschaffenen Position gewonnen werden konnte. Dies gilt vordergründig jetzt für den Regionalliga-Abstiegskampf, aber auch um die künftige Ausrichtung des Vereins, zumal die Aufgaben und Anforderungen auch im sportlichen Bereich im Funktionärsbereich immer vielfältiger werden.

Kahric war Ende der 1980iger Jahre als Spieler zum FCM gestoßen, gilt mit insgesamt 15 Jahren Tätigkeit als Rekordtrainer des Clubs. Auch wenn sich zwischendurch die Wege insgesamt dreimal trennten, blieb die Verbundenheit und der Kontakt zwischen beiden Seiten über mittlerweile mehr als drei Jahrzente sehr groß. Der gebürtige Bosnier bezeichnete Memmingen immer als seinen „Heimatverein“ und „Herzensangelegenheit“. In seine Amtszeit fielen unter anderem 2003 der sofortige Wiederaufstieg in die Bayernliga, die souveräne Bayernliga-Meisterschaft 2010 mit dem Sprung in die damalige Regionalliga Süd und die Behauptung im bayerischen Amateur-Spitzenfußball.

Nachdem er im Dezember bei seinem letzten Engagement dem TSV Schwabmünchen mitgeteilt hat, dass er über den Sommer hinaus nicht zur Verfügung stehe, erfolgte für ihn völlig überraschend die sofortige Trennung. Kahric hatte Schwabmünchen Ende Juli 2022 übernommen, den Verein nach dem Bayernliga-Abstieg vor dem drohenden Absturz in die Bezirksliga bewahrt und in der laufenden Runde in die Landesliga-Spitzengruppe geführt. Nun ist er für die neue Aufgabe sofort frei.

Mit den aktuell sportlichen Verantwortlichen gab es schon viele Berührungspunkte. Der neue FCM-Cheftrainer Matthias Günes wirkte bei TSV Kottern zunächst als sein Assistent und übernahm dann den Bayernligisten von Kahric, als dieser dem erneuten Ruf aus Memmingen folgte. Co-Trainer Candy Decker und der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt waren beim FCM bereits im Trainerstab zu Kahric‘ Zeiten. Decker hatte unter ihm auch bereits gespielt.

