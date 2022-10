Drei Spiele und nach wie vor eine weiße Weste kann die ESC Kempten- Truppe von Brad Miller nach der Partie im Isartal aufweisen. Dass dies gegen einen hart kämpfenden Gegner mehr als ein schweres Stück Arbeit war, konnten beide Trainer nach dem Spiel nur bestätigen.

Stefan Roth haderte eigentlich mit dem Ergebnis, er hatte mit seinen River Rats nicht die schlechtere Mannschaft gesehen.

Auch die Anzahl abgegebener Torschüsse sprach klar für die Hausherren. Er machte dann auch Kemptens Torwart Danny Schubert als Grund für die Niederlage seiner Mannschaft aus. Und um es vorweg zu nehmen: Auf die Frage nach dem Schlüssel für den Sieg der Gäste gab Brad Miller genau die gleiche Antwort. Sein Goalie machte ein starkes Spiel und vereitelte jede Menge guter Chancen der Geretsrieder. Vor allem im ersten Abschnitt konnten die, bis jetzt noch ohne Punkte dastehenden, Hausherren mächtig Druck machen. Auch die frühe Gästeführung durch Anton Zimmer nach dreieinhalb Minuten änderte daran nichts. Doch mehr als den Ausgleich in Minute 12 brachten die Hausherren nicht auf die Anzeigetafel. Ähnliches Bild im zweiten Drittel, Kempten tat sich schwer das Spiel aus dem eigenen Drittel nach vorne zu verlagern. Trotzdem konnte Nikolas Oppenberger, einmal mehr mit einer schönen Einzelleistung, sein Team erneut in Führung schießen, die Maximilian Schäffler nur zwei Minuten darauf ausbauen konnte. Aber auch den erstmaligen Vorsprung von zwei Treffern konnte man nicht halten. Die River Rats erhöhten das Tempo und erspielten sich viele Chancen von denen zwei dann auch genutzt wurden, zum erneuten Ausgleich auch nach zwei Spielabschnitten. Völlig offen die Partie im letzten Drittel, Chancen auf beiden Seiten, Treffer aber nur für die Allgäuer. Zunächst sorgte Sebastian Koberger von Oppenberger wunderbar in Szene gesetzt für das 3:4 bevor Pascal Kröber mit einer ordentlichen Fackel 5 Minuten vor dem Ende für die Entscheidung sorgte.

Was in den letzten 5 Minuten bei Trainer Miller nicht für Freude sorgte waren drei unnötige Strafzeiten die Geretsried nochmal die Chance gaben zurück zu kommen. Vor allem in den letzten eineinhalb Minuten hatten die Oberbayern zwei Mann mehr auf dem Eis, zogen den Torhüter und rannten mit sechs gegen drei immer weiter auf das Gästegehäuse. Doch Danny Schubert war der Turm in der Schlacht und nicht mehr zu überwinden. Somit geht der Sieg ins Allgäu, Miller bestätigte das es zwar ein glücklicher Sieg war, aber die 3 Punkte sind eingefahren und letztendlich zählt am Ende nur dies. Schubert und der Rest des Teams wurden dann auch von den zahlreich mitgereisten Kemptener Fans lautstark für den Sieg gefeiert. Am Sonntag kommt dann mit der EA Schongau ein dicker Brocken nach Kempten und das Derby dürfte eine spannende Angelegenheit werden.

Thomas Hasselbach

Tore: 0:1 Zimmer (Rau(4.), 1:1 Köhler (Horvath,Jorde)(12.), 1:2 Oppenberger (Kröber,Grötzinger)(25.), 1:3 Schäffler (Oppenberger,Grözinger)(27.), 2:3 Jorde (Horvath,Harrer)(29.), 3:3 Reiter (Fuchs)(39.), 3:4 Koberger (Oppenberger,Grözinger)(45.), 3:5 Kröber (Grözinger,Schäffler)55.).

Strafminuten: ESC Geretsried: 12 ESC Kempten: 18

Zuschauer: 309