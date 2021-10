ESC Kempten mit nur einem Punkt am Wochenende – Buchloe mit Sieg bei den Sharks

ESC Kempten nach 5:6 Heimniederlage gegen Buchloe mit nur einem Punkt am Wochenende.

Konnten die Kemptener am Samstagabend in Erding noch einen drei Tore Rückstand zum Spielende aufholen, so widerfuhr ihnen nun das umgekehrte Schicksal.

Zwei Drittel lang hatten sie den Gegner aus dem Ostallgäu gut im Griff, die 0:1 Gästeführung wurde noch im ersten Drittel durch Anton Zimmer und Linus Bernau in eine 2:1 Führung in eine eigene Führung umgekehrt. Erfreulich dabei der erste Treffer im Seniorenhockey durch den jungen Münchner Neuzugang. Als nach dem zweiten Spielabschnitt ein 5:3 von der Anzeigetafel leuchtete waren sich die meisten Besucher darüber klar das der Sieg sicher nach Hause gebracht wird.

Doch in den letzten 20 Minuten spielte nur noch eine Mannschaft, die der Gäste. Kempten schien nach dem anstrengenden Spiel nur 22 Std. zuvor in Erding die Luft ausgegangen. Dem massiven Druck der Gäste konnte man nichts mehr entgegensetzen. Man sah sich mehr und mehr ins eigene Drittel zurückgedrängt und so waren die Treffer 4 bis 6 der Pirates die logische Konsequenz.

Die letzte Chance auf Punkte gab es gut zwei Minuten vor Spielende bei eigenem Überzahlspiel, aber dies verteidigte Buchloe clever, so das nach dem ersten Bayernliga Wochenende der neuen Saison nur ein Punkt für die Kemptener steht.

Erhofft hatte man sich mehr, aber auch gesehen, das man in beiden Begegnungen nahe dran war und es nun gilt an den Kleinigkeiten zu arbeiten um am nächsten Wochenende Punkte aus den Begegnungen in Pfaffenhofen und zuhause gegen Ulm einzufahren.

Tore: 0:1 Krafczyk (Petrak)(6.), 1:1 Zimmer (Schirrmacher,Seider)(9.), 1:2 Bernau (17.), 2:2 Schorer (Krafczyk,Petrak)(22.), 3:2 Schäffler (Oppenberger) (27.), 4:2 Oppenberger (Leiter,Rott)(29.), 4:3 Petrak (30.), 5:3 Zimmer (Bernau,Hermann)(37.), 5:4 Göttle (Boger)(45.), 5:5 Brückner (Krafczyk)(50.), 5:6 Brückner (Beslic,Petrak)(55.).

Strafminuten: ESC Kempten: 6 -ESV Buchloe: 16

Zuschauer: 512

Thomas Hasselbach