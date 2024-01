ESC Kempten Sharks müssen zum Jahresauftakt in Schweinfurt und gegen Buchloe ran

Nach 3 Niederlagen aus den letzten vier Spielen im alten Jahr soll der Start der ESC Kempten Sharks ins Jahr 2024 wieder erfolgreich gestaltet werden.

Zu eng geht es nach wie vor zu um die Playoffplätze, aktuell findet man sich auf Platz 6 wieder, gleichbedeutend mit dem letzten Ticket für die direkte Qualifikation zu den Ausscheidungsspielen. Dazu braucht man jeden einzelnen Punkt aus den verbleibenden 9 Vorrundenspielen. Zunächst muss man am Freitag um 20.°° beim ERV Schweinfurt ran. Die Unterfranken stehen aktuell mit 9 Punkten punktgleich mit dem Tabellenletzten Pfaffenhofen auf dem vorletzten Rang. Dies darf aber durchaus nicht über die Leistungen der Mighty Dogs hinwegtäuschen, einige Spiele wurden knapp verloren, nachdem man sie offen gestalten konnte. So auch beim letzten Spiel im alten Jahr gegen Amberg, hier musste man mit einer knappen 3:4 Niederlage das Eis verlassen. Schweinfurt wird sehr motiviert in die Partie gehen um es den Allgäuern schwer zu machen zu punkten.

Eine offene Rechnung gibt es nach der Hinspielniederlage gegen der ESV Buchloe. Bei den Ostallgäuern schaffte man es nicht mit der defensiven Spielweise des Teams von Christopher Lerchner zurecht zu kommen und musste ohne Punkte nach Hause fahren. Buchloe steht aktuell auf einem sicheren Pre Playoff Platz und möchte diesen natürlich weiter festigen. Allgäu Derbys haben aber generell immer besondere Brisanz und so ist am Sonntag um 17.30 eine spannende Begegnung in der ABW Arena zu erwarten.