ESC Kempten Sharks setzen erste Eckpfeiler des neuen Teams

Mauro Seider, Pascal Kröber und Nikolas Oppenberger sind fest an Bord bei den ESC Kempten Sharks.

Alle drei haben bereits einen gültigen Vertrag für die nächste Spielzeit und bilden somit das erste Gerüst der „neuen“ Sharks.

Kröber war vor der letzten Saison aus Schweinfurt zum ESC gestoßen. Vor allem seine physische Präsenz tat der Abwehr gut. An dem groß gewachsenen Verteidiger kommen die gegnerischen Stürmer nur schwer vorbei. Zudem verfügt er über einen mächtigen Schlagschuss von der blauen Linie, den er, wenn es nach den Stimmen der Fans geht, gerne noch viel öfter auspacken dürfte. In der neuen Saison wird Kröber, der über eine Trainer Lizenz verfügt, auch im Nachwuchs der Sharks tätig sein. Aktive Spieler aus dem Seniorenbereich haben immer einen besonderen Stellenwert bei den Jugendlichen, werden sie doch nur zu gerne als große Vorbilder gesehen. So ergeht es auch Stürmer Nikolas Oppenberger, der in der abgelaufenen Spielzeit gemeinsam mit Matthias Weißschuh sehr erfolgreich die U 17 trainierte, die eine durchaus beachtliche erste Saison in der Bayernliga absolvierte. Der wieselflinke Außenstürmer gehört schon lange zum festen Inventar bei seinem Heimatverein und ist aus dem Kader nicht mehr wegzudenken. Im abgelaufenen Jahr hatte er mit einer hartnäckigen Infektion zu kämpfen die ihn lange aus der Bahn warf. Er stellte sich aber auch in den Dienst der Mannschaft und kämpfte sich zurück so schnell es nur irgendwie ging. Der Dritte im Bunde, Mauro Seider geht nun auch schon in seine vierte Spielzeit an der Iller, Der gebürtige Füssener kann sowohl Stürmer als auch Verteidiger spielen und hat ein großes Kämpferherz. Mit 27 Jahren im besten Eishockeyalter und immer mit voller Leidenschaft und Motivation am Start ist er ein wichtiger Baustein beim ESC.

Der Anfang ist also gemacht, in den kommenden Tagen und Wochen ist mit den nächsten Personalentscheidungen zu rechnen, aktuell laufen die Gespräche mit dem bestehenden Kader auf Hochtouren und es darf sicher auch mit dem ein oder anderen Neuzugang gerechnet werden.