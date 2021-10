ESC Kempten Sharks sind in Amberg gefordert

Die Partie des ESC Kempten am Freitag gegen Königsbrunn wurde wegen Coronafällen bei den Pinguinen abgesagt. Am Sonntag sind die Sharks in Amberg gefordert.

Am Mittwoch kam die Information aus Königsbrunn, 5 Spieler der Pinguine wurden positiv auf Covid 19 getestet und bei weiteren stehen die Tests noch aus. Da die Gesundheit der Spieler und Teams an oberster Stelle steht, gab es gar keine andere Entscheidung als das Spiel abzusagen. Ein Nachholtermin ist mit dem 03.12. auch schon gefunden, bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Somit konnte Carsten Gosdeck mit seinem Team bereits die volle Konzentration auf die Begegnung am Sonntag in der Oberpfalz richten. Für das ausgefallene Spiel am Freitag schob der Coach eine zusätzliche Trainingseinheit ein. Erstmals soll am Sonntag auch Neuzugang Robert Lepine das Trikot der Sharks überstreifen (wir berichteten).7 Die Wild Lions sind kein Unbekannter, gemeinsam stieg man in die Bayernliga auf und lieferte sich in den Jahren zuvor in den Verzahnungsrunden zwischen Landes- und Bayernliga oft spannende Duelle auf hohem Niveau. Amberg startete mit zwei Niederlagen gegen Peißenberg und Klostersee, bezwang aber auch den Topfavorit aus Waldkraiburg mit 3:0.

Es wird wohl ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem auch die Tagesform entscheidet. Ziel ist es auf jeden Fall Punkte mit nach Hause zu bringen, um den guten Trend vom letzten Wochenende fortzusetzen.

Thomas Hasselbach/pa