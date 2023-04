ESC Kempten Sharks verlängern mit Torhüter-Talent

Es war ein unglücklicher und trauriger Moment für das 20jährige Torhütertalent. Gerade hatte er dreimal hintereinander die Auszeichnung zum besten Spieler der Sharks erhalten dann kam diese verflixte zehnte Minute beim Meisterrundenspiel in Miesbach. Beim Abstoßen vom Torpfosten verletzte er sich so unglücklich, das es für ihn das Saisonende bedeutete. Dabei war er auf dem besten Weg auch in den Playoffs zwischen den Pfosten zu stehen, so seine Trainer.

Zu Saisonbeginn vom EV Füssen verpflichtet ging Nerb in sein erstes komplettes Jahr bei den Senioren, fand sich schnell zurecht und überzeugte immer wieder mit guten Leistungen. Torwarttrainer Markus Russler hält viel von seinem Schützling und ist sich sicher das er bei konsequentem und hartem Training einen guten Weg vor sich hat.

Inzwischen hat der gebürtige Füssener seine Verletzung auskuriert und befindet sich schon im Sommertraining wo er Kondition und Ausdauer tanken möchte um ab August auf dem Eis topfit zu sein. In Kempten freut man sich auf die Verlängerung des Torhüters, ist doch die Position zwischen den Pfosten eine absolute Schlüsselstelle.