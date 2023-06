ESC Kempten Sharks verpflichten Zelenka aus Füssen

Gerade mal 23 Jahre alt ist der in Teplitz geborene Deutsch-Tscheche Ondrej Zelenka, kann aber bereits auf vier Jahre Oberligaerfahrung in Füssen zurückblicken. Gelernt hat er das Eishockeyspielen beim Nachwuchs des aktuellen DEL 2 Vizemeisters in Bad Nauheim bevor er 2013 ins Allgäu nach Füssen kam.

Hier durchlief er alle weiteren Nachwuchsteams und schaffte den Sprung in die erste Mannschaft mit der er auch gleich aus der Bayernliga in die Oberliga aufstieg. 43 Scorerpunkte konnte er dort als junger Neuling in den ersten Jahren sammeln, vor allem aber entwickelte er sich spielerisch immer weiter vorwärts. Der sportliche Leiter des ESC, Ervin Masek freut sich über die Verpflichtung des jungen Angreifers der an der Iller die Nr. 6 tragen wird:“ Im Zuge der Verjüngung unseres Teams waren wir auf der Suche nach einem jungen Spieler, welcher die Erfahrung aus höherklassigem Eishockey mit nach Kempten bringt. Ondrej Zelenka ist ein technisch starker Rechtsschütze, der mit seinen erst 23 Jahren bereits vier Spielzeiten in der Oberliga absolviert hat. Wir waren schon früh nach der abgelaufenen Saison mit Ondrej Zelenka im Gespräch und konnten ihn von unserem Konzept, aber auch von der Möglichkeit seiner persönlichen Weiterentwicklung überzeugen. Wir freuen uns sehr dass er sich für diese neue Herausforderung entschieden hat.“

Mit dem Neuzugang verfolgen die Sharks weiter ihr Ziel den Kader auf der einen Seite zu verjüngen, dabei aber nicht auf Erfahrung und Qualität der Spieler zu verzichten. Mit Zelenka dürfte den Verantwortlichen an der Iller dabei durchaus ein sehr hochwertiger Transfer gelungen sein.