ESC Kempten startet in Waldkraiburg in das neue Jahr

Kaum ist das Jahr 2021 Geschichte, geht es im neuen auch schon wieder los. Keine Verschnaufpause ist den Allgäuern zurzeit vergönnt. Nach dem tollen Jahresfinale mit dem 3:2 Sieg in Buchloe soll der Start in das neue Jahr ähnlich erfolgreich gestaltet werden.

Die Tabellensituation könnte kaum spannender sein, nur ein Punkt trennt die beiden Kontrahenten. Kempten mit 22 Spielen und 42 Punkten auf Platz 4 und Waldkraiburg direkt dahinter, 22 Spiele, 41 Punkte, Platz 5.

Für beide Mannschaften geht es darum den Platz in der Zwischenrunde möglichst schnell zu sichern, zu knapp sind die Abstände in der Tabelle bis hinunter auf Platz 8, den aktuell Amberg mit 21 Spielen und 37 Punkten hält.

Für die Truppe von Carsten Gosdeck gilt es auch noch, wie am Donnerstag in Buchloe, erfolgreich Revanche zu nehmen für die 1:5 Hinspielniederlage im Oktober. Wie sich der Kader zusammensetzt und ob, wie zuletzt, Förderlizenzspieler aus Peiting zur Verfügung stehen wird sich erst am Sonntag entscheiden.

Die Zuschauer dürfen sich auf jeden Fall auf ein spannendes Match um 17.15 in Waldkraiburg freuen. Wer die Fahrt nach Oberbayern nicht antreten kann hat die Möglichkeit die Partie online zu verfolgen unter:

https://sportdeutschland.tv/ehcwaldkraiburgloewen/bayernliga-vorrunde-ehc-waldkraiburg-vs-esc-kempten-sharks