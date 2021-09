ESC Kempten vor der Generalprobe – Sharks gegen Schongau und Landsberg

Die ESC Kempten Sharks empfangen die Mammuts aus Schongau und reisen zu den Riverkings Landsberg.

Kaum sind die ersten Spiele in der Saisonvorbereitung gespielt neigt sich diese auch schon dem Ende entgegen. Ein letztes Mal werden die Mannen um Trainer Carsten Gosdeck an diesem Wochenende die Gelegenheit haben sich für die Anfang Oktober beginnende Bayernligasaison einzuspielen.

Bis auf das zweite Drittel am vergangenen Sonntag hat man gegen drei Oberligisten starke Leistungen gezeigt. Nun kommt also am Freitag um 19.30 mit der EA Schongau zum ersten Mal ein direkter Ligakonkurrent ins Allgäu.

Besonderes Augenmerk muss die Sharks Defensive dabei vor allem auf das Slowakisch-tschechische Stürmerduo Roman Tomanek und Jakub Muzik legen. Mit ihnen haben die Mammuts zwei absolute Ausnahmestürmer im Kader. Neu auch der talentierte Ondrej Zelenka der vom EV Füssen kam.

Am Sonntag wartet zum Abschluss nochmals ein Knaller auf die Sharks, um 17.°° ist man beim HC Landsberg zu Gast. Bereits zu gemeinsamen Landesligazeiten gab es viele heißumkämpfte Duelle, inzwischen sind die Riverkings den Weg in die Oberliga gegangen in der man eine eher unglückliche Premierensaison vor leeren Rängen spielen musste. Das Team von Fabio Carciola hat auf jeden Fall das Zeug um in der Oberliga gut mitzuspielen und wird nochmals ein schwerer Prüfstein für die Sharks sein.

Gosdeck kann am Wochenende voraussichtlich nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen, es gab am vergangenen Wochenende die ein oder andere kleine Blessur. Zumindest nehmen in dieser Woche Jennifer Harß und Joonas Huovinen das Training wieder auf. Trotzdem erwartet der Trainer einiges von seinem Team:“ Ich will sehen dass die Mannschaft gut arbeitet und meine Anweisungen umsetzt, dazu gehört auch 60 Minuten konzentriert zu spielen. Das Ergebnis der Spiele ist nicht so wichtig, es geht mir darum zum Ligastart am 2.10. in Erding gut vorbereitet zu sein.

Der ESC weist für das Heimspiel am Freitag auch nochmals darauf hin die Tickets unbedingt im Vorfeld online zu kaufen. Dies erspart allen unnötige Wartezeiten an der Abendkasse und reduziert die Kontakte auf ein Minimum. Unter www.esc-kempten.de können problemlos Tickets online gekauft werden, man muss diese nicht einmal ausdrucken sondern kann zum Spiel bequem mit dem Ticket auf dem Handy kommen. Für die Besuche der Spiele gilt weiterhin die 3G Regel und Maskenpflicht im gesamten Stadion.

Thomas Hasselbach