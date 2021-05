Esken mahnt Schutz jüdischer Einrichtungen an

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zeigt sich angesichts der Eskalation im Nahost-Konflikt besorgt. Die Gewalt müsse gestoppt werden, der Raketenbeschuss auf Israel umgehend aufhören, sagte Esken dem „Spiegel“. Dass die Gewalt jederzeit wieder aufflammen kann, zeige, wie wichtig es sei, dass alle Seiten ernsthafte Anstrengungen zu einem „dauerhaften Frieden zwischen Israelis und Palästinenser“ unternehmen.

Synagoge in Halle (Saale), über dts Nachrichtenagentur

Die Menschen im Nahen Osten hätten, nach Jahrzehnten der Furcht und Verbitterung, ein Recht auf ein Leben ohne Angst und eine friedliche Zukunft, so Esken. „Dieses Recht gilt auch in Deutschland.“ Deswegen werde man Hass und Gewalt gegen Juden sowie jüdische Einrichtungen niemals akzeptieren und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen.

Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Militante Palästinenser feuerten nach Angaben der israelischen Armee bisher mehr als tausend Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel ab. Israels Luftwaffe habe ihrerseits Hunderte Ziele in dem abgeschotteten Küstengebiet attackiert. Auf beiden Seiten gab es Todesopfer.