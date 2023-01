Seit dem letzten Wochenende herrscht nun endgültig Gewissheit: Die Buchloer Piraten müssen in der Eishockey Bayernliga in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. Denn nach der 1:5 Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Erding können die Freibeuter auch rein rechnerisch den achten Rang nicht mehr erreichen. So stehen die letzten beiden Partien der Hauptrunde nun schon unter dem Motto, sich auf die anstehenden schweren Partie im Kampf um den Ligaverbleib einzuspielen. Das letzte Heimspiel der Hauptrunde findet dabei am Sonntag ab 18 Uhr in der Sparkassenarena gegen den EHC Königsbrunn statt, ehe eine Woche später noch das letzte Match gegen den EC Pfaffenhofen folgt. Die Abstiegsrunde, in denen die Plätze 9 bis 15 dann in einer Einfachrunde die beiden Absteiger ausspielen, beginnt dann ab 3. Februar.

Eines zieht sich bislang wie ein roter Faden durch die Saison des ESV – dass auf gute Spiele meist wieder enttäuschende Auftritte folgen. So auch am letzten Wochenende, als die Gennachstädter zunächst fast schon sensationell auswärts beim Tabellenführer in Miesbach mit 10:4 gewann, ehe man zwei Tage später zu Hause gegen Erding wieder einmal eine Heimniederlage einstecken musste. Wie so oft machte man zu viele einfache Fehler, die die Piraten nach einer Führung letztlich komplett aus dem Tritt und Konzept brachten. Dementsprechend frustriert und enttäuscht zeigte sich auch ESV-Trainer Christopher Lerchner nach der Niederlage, vor allem da nun entscheidende Wochen auf die Freibeuter warten. Denn die Abstiegsrunde wird für keinen der Beteiligten ein Zuckerschlecken. Und so ist auch das anstehende vorletzte Spiel der Hauptrunde – das letzte vor heimsicher Kulisse – gegen den EHC Königsbrunn eine erste Vorbereitung auf die dann folgende Abstiegsrunde. „Wir haben zuletzt immer von Spiel zu Spiel geschaut, aber natürlich geht der Blick nun schon zwei, drei Wochen weiter auf die Abstiegsrunde“, so Lerchner.

Baustellen gibt es dabei im Piraten-Team noch einige. Neben der fehlenden Konstanz und der Stabilität nach vermeintlichen Rückschlägen in eigenem Spiel ist besonders die eher maue Heimbilanz einer der Punkte, die es für die kommende Runde unbedingt zu verbessern gilt. Denn während die Buchloer auswärts ligaweit sogar das sechstbeste Team sind, drückt vor allem zu Hause irgendwie der Schuh. Neun Niederlagen in dreizehn Partien sind einfach zu viel und auch ein Grund, warum es in dieser Spielzeit nicht für einen Platz unter den Top 8 gereicht hat. Im letzten Heimspiel der Hauptrunde wartet nun auch nochmals ein echter Brocken auf den ESV. Mit dem zweitplatzierten EHC Königsbrunn kommt schließlich eine der Spitzenmannschaften der Liga nach Buchloe, die qualitativ wohl zu den bestbesetzten Mannschaften der BEL zählen. Klangvolle Namen wie der langjährige Kaufbeurer Torhüter Stefan Vajs, der brandgefährliche Tim Bullnheimer oder ehemalige Nationalspieler und Augsburger DEL-Profi Marco Sternheimer sind nur drei von vielen starken Akteuren im Team der Königsbrunner. Vor allem der letztgenannte Marco Sternheimer ist eine Klasse für sich, da er mit 60 Punkten bisher nicht nur der erfolgreichste Angreifer der gesamten Bayernliga ist, sondern mit 32 Treffer auch gleichzeitig der torgefährlichste. Zudem kommt es auch zum Wiedersehen mit den ehemaligen Piraten Simon Beslic und Peter Brückner, die im Sommer zu den Pinguinen gewechselt sind. Im Hinspiel hatten die Buchloer die spielstarken Königsbrunner aber recht gut im Griff, denn dort siegte man überraschend klar mit 7:1. Die Mannen von Trainer Robert Linke dürften daher also auf Revanche aus sein, weshalb den Buchloern nochmals ein richtiger Härtetest bevorsteht.

