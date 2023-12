ESV Buchloe muss zum Rückrundenauftakt zum dominanten Tabellenführer Erding

Der ESV Buchloe musste am letzten Sonntag eindrucksvoll die Stärke des derzeit besten Teams der Bayernliga erfahren. Mit 7:2 schlug der Tabellenführer und bisherige Ligaprimus Erding die Buchloer in eigener Halle, nachdem die Freibeuter zuvor fünf Heimsiege in Serie einfahren konnten. Nun bekommen die Buchloer gegen die Gladiatoren sofort die Möglichkeit der Revanche, denn am Freitag gastiert man bereits zum Rückrundenauftakt beim TSV in der Erdinger Stadtwerke-Arena (20 Uhr). Da der Sonntag spielfrei ist, wird es die einzige Partie des Wochenendes sein, die es aber wie man letztes Wochenende feststellen musste, ungemein in sich hat.

14 Siege aus 15 Spielen. So lautet die nahezu makellose Bilanz der Erding Gladiators, die in dieser Spielzeit bisher ihresgleichen sucht. Und dem nicht genug: Mit 95 Treffern stellen die Erdinger nicht nur die mit Abstand treffsicherste Offensive, sondern mit lediglich 33 Gegentoren auch die sicherste Defensive der Bayernliga. Diese geballte Stärke der Oberbayern mussten auch die Buchloer am letzten Wochenende leidvoll erfahren, als die Gladiators mit einer ganz starken und überzeugenden Leistung in der Sparkassenarena auftraten und den Gennachstädtern eine deutliche 2:7 Heimpleite einbrockte. Mit frühem Pressing und druckvollem Spiel machte der Oberligaanwärter den Piraten das Leben ein ums andere Mal sehr schwer. Hierfür galt es für Piraten-Trainer Christopher Lerchner und seine Mannen nun unter der Woche Lösungen zu finden, denn zum Start in die Rückrunde kommt es am Freitag bereits gleich zum Rückspiel bei den bislang so souveränen Gladiators.

Auch hier werden die Erdinger natürlich wieder der klare Favorit sein, aber vielleicht können die Buchloer den Spitzenreiter dieses Mal vielleicht ja etwas mehr ärgern. „Wenn man etwas positives aus dem letzten Match rausziehen will, dann war das die Moral der Jungs“, meint der Buchloer Trainer, dessen Team auch nach dem 0:5 Rückstand nach 21 Minuten letzten Sonntag sicherlich nicht kampflos in sich zusammenfiel. Diesen Teamgeist, den im Übrigen auch der Erdinger Trainer und Olympiaheld Felix Schütz lobend hervorhob, zeichnet die Piraten-Truppe schon die ganze Saison über aus. Doch die Erdinger waren an diesem Abend einfach eine Klasse für sich und so wird es am Freitag eine echte Herkulesaufgabe, wenn man sich in der Arena der Gladiatoren sofort revanchieren will und etwas Zählbares mitnehmen möchte. Dies ist bisher in dieser Spielzeit nur dem letztjährigen Vizemeister Miesbach geglückt, der 4:1 in der Münchner Vorstadt siegte. Dies war aber auch die einzige Begegnung in der die Grün-Weißen bis dato überhaupt Punkte abgeben mussten. Dementsprechend hart wird es auch für die Buchloer werden. „Wenn du gegen eine solch starke Mannschaft etwas holen willst, dann müssen wir 60 Minuten lang an die Leistungsgrenze gehen und vermutlich auch darüber hinaus“, schätzt Christopher Lerchner, dessen Team nach zuletzt zwei Niederlagen aber gerne wieder im Kampf um die Playoff- bzw. Pre-Playoff-Ränge punkten will. Zwar beträgt der Vorsprung auf Platz 11, auf dem die Devils Ulm aktuell rangieren, immer noch sieben Zähler, doch die kommenden Wochen werden nicht leichter für die Piraten. Bis zum Jahreswechsel sind die Buchloer nämlich noch viermal auswärts gefordert und lediglich zweimal zu Hause im Einsatz.