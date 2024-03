ESV Buchloe Pirates feiern deutlichen Heimsieg gegen Dingolfing

Trotz wieder einmal kleinem Kader hat der ESV Buchloe Pirates am frühen Sonntagabend den vierten Sieg in Serie gefeiert und so auch das zweite Wochenende in Folge die maximale Punkteausbeute eingefahren. Beim 9:4 (3:2, 3:0, 3:2) Heimsieg über den EV Dingolfing bekamen die Zuschauer dabei zudem ein wahres Torfestival zu sehen, bei dem aus einer geschlossen starken Mannschaftsleistung des dezimierten Buchloer Aufgebots besonders zwei Spieler herausstachen. Denn sowohl Alexander Krafczyk, als auch Demeed Podrezov waren an sieben der neun Tore an diesem Abend beteiligt und somit kaum zu bremsen, nachdem beide schon am Freitag beim Erfolg in Dorfen kräftig gepunktet hatten.

Und im Heimspiel gegen die vor dem Spiel auch bereits sicher qualifizierten Dingolfinger knüpften die beiden Angreifer nahtlos an den 8:5 Auswärtssieg vom Freitag an, wobei der erste Treffer auf das Konto von Philip Wolf ging. Dieser hatte mit dem frühen 1:0 nach nicht einmal zwei Minuten für einen Traumstart seiner Freibeuter gesorgt. Doch die Isarrats konterten diesen ebenso schnell und glichen nur gut eine Minute später durch Daniel Schander zum 1:1 aus (3.). Nachdem David Strodel dann schon sehr früh im Match verletzt vom Eis musste und der Buchloer Kader so auf elf Feldspieler schrumpfte, entwickelte im ersten Abschnitt zunächst ein recht ausgeglichenes und munteres Spiel, in dem Anthony Gagnon die Gäste mit einem Unterzahltor nach 15 Minuten in Front brachte. Doch die Buchloer drehten das Match noch bis zur ersten Pause: Erst traf Alexander Krafczyk im Powerplay zum 2:2 (16.), ehe Demeed Podrezov mit der Schlusssirene die neuerliche Führung glückte.

Und diese war der Auftakt für ein dominanteres Mitteldrittel der Hausherren, die zwar ein paar Minuten Anlaufzeit brauchten, doch dann dem Spiel immer mehr ihren Stempel aufdrückten. Zunächst erhöhte Benedikt Diebolder auf 4:2 (31.) und das gerade als die Gäste eine Drei gegen Fünf Unterzahl schadlos überstanden hatten. Anschließend traf Alexander Krafczyk zum 5:2 (33.), dem Nico Nieberle wiederum nur Sekunden vor dem Drittelende das 6:2 folgen ließ, womit die Partie schon nach 40 Minuten frühzeitig entschieden schien.

Dementsprechend plätscherte das Duell im Schlussdurchgang zunächst ein wenig vor sich hin, ehe die Dingolfinger mit zwei Toren allerdings nochmals auf 6:4 herankamen. Erst hatte Philip Endres die etwas zu passiven Buchloer mit dem 6:3 bestraft (48.), ehe Lukas Krämmer mit dem zweiten Unterzahltor des Abends den chancenlosen Dominic Guran im ESV-Kasten zum 6:4 überwand (50.). Doch einer möglichen Aufholjagd setzten die Gennachstädter schnell einen Riegel vor, als Demeed Podrezov mit seinem 46. Saisontreffer nur eineinhalb Minuten später zum 7:4 einnetzte (52.). Die letzten beiden Tore waren dann nochmals Alexander Krafczyk vorbehalten, der so einen Viererpack an diesem Abend schnürte und in doppelter Überzahl erst zum 8:4 traf (56.) und gut eine Minute vor dem Ende den 9:4 Endstand erzielte.

Vor den letzten beiden Spielen der Saison konnten die Buchloer Piraten so in der Tabelle nochmals einen Platz auf Tabellenrang zwei klettern, der der Lohn einer unermüdlich arbeitenden Buchloer Mannschaft ist, die auch trotz dünner Personaldecke mächtig Lust auf Tore und Punkte hat.