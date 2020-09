ESV Buchloe Pirates mit Testspielsieg über Fürstenfeldbruck

Nach der 2:6 Auftaktniederlage gegen Geretsried am letzten Wochenende haben die Buchloer Piraten am Freitagabend ihr erstes Spiel in der Vorbereitung gewonnen. Gegen den Landesligisten EV Fürstenfeldbruck siegten die Schützlinge von ESV-Trainer Christopher Lerchner sicherlich verdient mit 6:4 (3:2, 3:2, 0:0). Dennoch war stellenweise im Spiel des künftigen Bayernligisten immer noch einiges an Sand im Getriebe. Vor allem im eigenen Drittel leistete man sich das ein oder andere Mal zu viele Unkonzentriertheiten und Fehler, die dann auch zu den entsprechenden Gegentoren führten.

Vor erneut leeren Rängen entwickelte sich vom Start weg ein torreiches erstes Drittel. Keine drei Minuten dauerte es bis zum ersten Treffer, den allerdings die Gäste erzielten. Fabian Staib überwand Alexander Reichelmeir im Buchloer Tor per Abstauber in Überzahl zum 0:1. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten. Gerade einmal 45 Sekunden später war nämlich John Boger für den Ausgleich verantwortlich. Und nach gut sechs Minuten hatten die Piraten die Partie gedreht. In doppelter Überzahl lief die Scheibe gut und flüssig und Maximilian Schorer vollendete schließlich zum 2:1. Die Führung ließ die Buchloer dann aber scheinbar kurz nachlässig werden, weil die Gäste sofort wieder ausgleichen konnten. In Unterzahl durfte sich Kresimir Schildhabel viel zu leicht durchsetzen und seinen Sololauf abschließend zum 2:2 einnetzen (8.). Doch eines zeigte sich bereits in diesem Startdrittel: Auf das Buchloer Überzahlspiel – trotz des vorangegangenen Aussetzers mit dem Unterzahlgegentor – war an diesem Abend Verlass. Vier der sieben Powerplaymöglichkeiten sollten die Gennachstädter im Verlauf der 60 Minuten in Tore ummünzen – so auch das 3:2 durch Michal Telesz (12.).

Mit dem knappen Vorsprung ging es dann auch in die Kabinen, aus denen erneut die Gäste wacher zurückkamen. Zwar hatte Mattias Imhof die erste riesen Chance des zweiten Anschnitts, doch er scheiterte an der Glanztat von EVF-Keeper Valentin Mohr (23.). Und im Gegenzug nutzte Philipp Brunnenberg einen Abwehrfehler zum neuerlichen Ausgleich (24.). Ein Powerplaytor von Maximilian Schorer (28.) und ein ansatzloser Schuss von Philip Wolf (31.) sorgten trotz des erneuten Rückschlages wieder für die ESV-Führung. Nach dem Premierentreffer von Neuzugang Wolf tauschten die Buchloer dann wie schon am letzten Wochenende zur Halbzeit den Torhüter. Arion Martinaj stand nun zwischen den Pfosten und der junge Schlussmann musste nach 34 Minuten gleich mit einer ganz starken Parade gegen weiterhin nicht aufsteckende Gäste retten. Als Alexander Krafczyk nach 38 Minuten in Überzahl auf Zuspiel des an diesem Abend fünffachen Vorbereiters Michal Petrak zum 6:3 traf, schien die Partie trotzdem fast schon entschieden. Doch die Fürstenfeldbrucker verkürzten noch vor dem letzten Seitenwechsel in Person von Paul Stadler zum 6:4 (39.).

Im Schlussabschnitt passierte dann auf beiden Seiten aber nicht mehr all zu viel Zwingendes. Zu viele hektische Aktionen prägten das Bild, weshalb keine weiteren Tore mehr fielen. Am Ende konnten die Freibeuter somit einen verdienten aber eher mühsamen ersten Sieg in der Vorbereitung feiern.

chs