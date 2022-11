Nach einem etwas holprigen Saisonstart hat sich der ESV Buchloe in den letzten Spielen deutlich verbessert und will nach drei Erfolgen in Serie auch an diesem Wochenende im Kampf um Platz acht wieder punkten. Am Freitag geht es dabei zum Piraten-Duell nach Dorfen (20 Uhr), ehe man am Sonntag in heimischer Halle ab 17 Uhr den ESC Kempten zum Allgäu-Derby empfängt. Ein Duell das nicht nur wegen der räumlichen Nähe jede Menge Brisanz verspricht. Denn die Sharks liegen vor dem Wochenende aktuell punktgleich mit den Buchloern genau auf dem begehrten achten Tabellenrang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt.

Mit drei Siegen in Folge haben sich die Buchloer an den letzten beiden Wochenenden nach etwas schwierigem Start wieder ins Rennen um die Plätze über dem Strich zurückgemeldet. Die Erfolge über Geretsried (4:1), Amberg (3:1) und Pegnitz (6:4) waren dabei alle hart erarbeitet und sicherlich auch noch nicht fehlerlos. Das zeigte eindrucksvoll auch das letzte Auswärtsspiel in Pegnitz, wo die Buchloer im letzten Drittel fast noch einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielten, ehe man mit einem tollen Finish und guter Moral doch noch den wichtigen Dreier einfahren konnte. Mit diesem hat man nun wieder Anschluss an die Top Acht gefunden und hoffentlich auch das Selbstvertrauen weiter gestärkt, um auch in Dorfen etwas Zählbares mitnehmen zu können.

Beim Piraten-Duell treffen die Buchloer hier am Freitag nämlich auf den Tabellenzwölften, mit dem man sich bereits in der Vorbereitung duelliert hat. Hier siegten die Buchloer in heimischer Halle noch mit 5:1 – ein Ergebnis, mit dem man sicherlich auch am Freitag bestens leben könnte. Doch die Eispiraten werden alles daran setzten, um dies zu verhindern. Schließlich konnte der ESC in der laufenden Spielzeit erst zwei Spiele gewinnen und braucht daher dringend Punkte, um Platz acht nicht schon frühzeitig aus den Augen zu verlieren. Die nötige Qualität steckt im Kader von Trainer Franz Steer allemal, zumal viele Spiele auch denkbar knapp verloren gingen. Mit dem Deutsch-Tschechen Thomas Vrba und den beiden Kontingentspielern Urban Sodja und Susanj Gaspr haben die Dorfener richtig gefährliche Akteure in ihren Reihen, die ein Spiel auch mal im Alleingang entscheiden können. Die Buchloer müssen also genauso leidenschaftlich und aufopferungsvoll verteidigen, wie man das in den letzten Partien gemacht hat. Dies wird künftig jedoch ohne Lukas Popela stattfinden wird. Wie die Verantwortlichen unter der Woche verlauten ließen trennte man sich vom tschechischen Verteidiger, der erst kurz vor Saisonbeginn zum ESV-Team dazugestoßen war.

Mit Spannung erwartet dürfte dann auch die Sonntagspartie sein, bei der die Piraten den Rivalen von der Iller, den ESC Kempten, in der Buchloer Sparkassenarena erwarten. Duelle gegen die Sharks waren in den letzten Jahren stets packende und stimmungsvolle Vergleiche. Dieses Mal wird das bestimmt wieder so sein, zumal die Partie auf Grund der Tabellenkonstellation nochmals besondere Würze verspricht. Denn vor dem Wochenende stehen beide Teams punktgleich auf Rang acht und neun – einzig das bessere Torverhältnis lässt die Kemptener derzeit auf dem heiß umworbenen achten Platz rangieren.

Der letztjährige Halbfinalist ist mit gemischter Bilanz in die Saison gestartet. Nach drei Siegen zum Auftakt verlor man auch dreimal in Folge. Licht und Schatten dann auch am letzten Wochenende: Während man am Freitag den bärenstrak gestarteten Peißenbergern noch die allererste Niederlage beibrachte, unterlag der ESC den Devils Ulm zwei Tage später auf eigenem Eis mit 0:5. Zufrieden kann der neue Sharks-Coach Bradley Miller also noch nicht sein, obwohl er weiter auf die Dienste des offensivstarken Trios um Nikolas Oppenberger, Anton Zimmer und Maximilian Schäffler bauen darf. Mit dem Füssener Urgestein Eric Nadeau wurde zudem ein ganz erfahrener Akteur geholt. Die Fans dürfen sich also mal wieder auf ein umkämpftes und intensives Derby freuen.

Crowdfunding-Aktion für die Stadion-Küche

Der ESV hat gemeinsam mit der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, um die Stadion-Küche in unserer neuen Gaststätte „Zum Freibeuter“ zu finanzieren.

Das Wichtigste bei dieser Aktion ist, dass möglichst viele mitmachen! Denn auch kleine Spenden helfen uns und es ist eher entscheidend, dass möglich viele Spender teilnehmen. Für jede Spende von mehr als 5 € legt die VR-Bank nämlich pro Person nochmals einen Zuschuss von 10 € obendrauf, womit ihr uns mit einer finanziellen Unterstützung also gleich doppelt helfen könnt!

Im Aktionszeitraum (bis zum 23. Januar 2023) müssen wir gemeinsam dabei unser Spendenziel von mindestens 5.000 € erreichen, damit die Aktion erfolgreich ist.

Hier der entsprechende Link zur Crowdfunding-Seite: https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/eisstadion-buchloe-gastro