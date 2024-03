ESV Buchloe verlängert mit Leistungsträger – Schurr bleibt ein Pirat

Die Eishockey-Saison 2023/24 ist noch gar nicht vollends vorbei, da können die Verantwortlichen des ESV Buchloe bereits die erste Personalie für die kommende Saison vermelden – und diese ist absolut erfreulich. Denn mit dem gerade einmal 22 Jahre alten Felix Schurr hat der aktuell zweitbeste Scorer der noch laufenden Saison bereits frühzeitig seine Zusage für die nächste Spielzeit bei den Rot-Weißen gegeben. Dies verkündet der 2. Vorstand Florian Warkus unter dem Beifall der anwesenden Fans auf der Pressekonferenz nach der Partie am Sonntag gegen den EV Dingolfing.

Damit können die Buchloer bereits zwei Spiele vor dem Ende der noch laufenden Saison bereits die erste ganz wichtige Verlängerung verkünden. „Wir freuen uns sehr und sind dankbar, dass Felix auch im nächsten Winter das Trikot unserer Pirates tragen wird“, meint auch Co-Trainer Alexander Reichelmeir zur Vertragsverlängerung. Schließlich hat Felix Schurr in dieser Saison gemeinsam mit seinen Reihenkollegen Demeed Podrezov und Robert Wittmann sicherlich eine der gefährlichsten Angriffsformationen der Bayernliga gebildet. Doch nicht nur auf Grund der reinen Zahlen ist die Verlängerung des jungen Angreifers eine ganz bedeutsame: „Felix ist ein super Typ, der menschlich und charakterlich wie die Faust aufs Auge zum ESV Buchloe passt“, lässt Reichelmeir durchblicken, der auch Schurrs Auftreten in der Kabine lobend hervorhebt.

Dabei vergessen viele vermutlich, dass der im Kaufbeurer Nachwuchs ausgebildete Schurr im Februar gerade einmal erst 22 Jahre alt geworden ist. Doch mit 25 Toren und 40 Torvorbereitungen war Schurr trotz seines jungen Alters in dieser Spielzeit eine ganz wichtige Stütze im Buchloer Angriff. Teamintern belegt er so nach Topscorer und Sturmkollege Demeed Podrezov Rang zwei und auch ligaweit ist er mit Platz zwölf ganz weit vorne in der Scorerliste zu finden. Doch nicht nur seine Punkteausbeute machen den Stürmer, der somit im nächsten Winter in sein drittes Jahr bei den Piraten gehen wird, zu einem tragenden Puzzleteil in der Buchloer Offensive. Denn schlittschuhläuferisch ist Schurr definitiv eine Augenweide, der mit seiner Geschwindigkeit und seinem Einsatz so manchen Abwehrmann von unlösbare Probleme gestellt hat. Dies blieb somit vermutlich auch der Konkurrenz nicht verborgen, bei der Schurr offenbar auch Begehrlichkeiten geweckt hat. Umso erfreulicher ist man im Piraten-Lager, dass Schurr sich nun schon frühzeitig zu den Gennachstädtern bekannt hat. „Felix hat ein top Jahr gehabt und es sollte eine Botschaft nach außen an die umliegenden Vereine, aber auch an uns intern sein, dass er uns weiter die Treue hält“, so Warkus abschließend, der sich ebenfalls sehr über die Verlängerung freut.