ESV Buchloe | Zabel bleibt bei den Pirates an Bord

Der Name „Zabel“ ist beim ESV Buchloe beileibe kein unbekannter. Lange Jahre war Norbert Zabel als Mann an der Bande eines der prägendsten Gesichter der jüngeren Vergangenheit des Vereins. Schließlich gelang ihm unter anderem 2008/09 der Bayernligaaufstieg mit den Piraten. Doch wenn im nächsten Winter wieder der Name Zabel durch die Buchloer Sparkassenarena hallt, dann geht es nicht um den einstigen Trainer, sondern um dessen Sohn Philip Zabel, der seinen Vertrag bei den Pirates um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Der 20-Jährige, der schon im Nachwuchs des ESV gespielt hat, geht somit in sein drittes Jahr im Seniorenbereich der Gennachstädter, wo er zuletzt neben der ersten Mannschaft auch im 1B Team zum Einsatz kam. „Philip hat im letzten Winter in der 1B und im Bayernligateam zusammen sehr viele Spiele absolviert, wobei er anfangs besonders in der 1B sehr viel Eiszeit hatte“, berichtet der sportliche Leiter Florian Warkus. „In der ersten Mannschaft hatte er zunächst eher wenig Spielzeit. Doch im Saisonverlauf hat er sich hier deutlich gesteigert und mit guten Leistungen überzeugt.“ Dementsprechend baute ESV-Coach Christopher Lerchner zu Saisonende fest auf den jungen Stürmer. „In der Abstiegsrunde war er fixer Bestandteil seiner Reihe und hat da richtig gut funktioniert und agiert, weshalb er seinen Job sehr gut gemacht hat“, lobt Warkus den Offensivmann, der in 33 Saisonpartien neben zwei Vorlagen auch schon seinen Premierentreffer im Piraten-Dress bejubeln konnte.

Von den Anlagen her bringt Zabel ohnehin alles mit, was ein guter Stürmer braucht. „Er ist ein guter Schlittschuhläufer und hat auch einen gewissen Scoring-Touch, den er zwar in der ersten Mannschaft noch nicht vollends zeigen konnte, aber wir sind überzeugt, dass das noch kommen wird,“ ist sich Warkus sicher, der dies gemeinsam mit dem Trainerteam aus dem jungen Angreifer im nächsten Winter weiter rauskitzeln will. „Schließlich hat er sich – besonders im zurückliegenden Januar – nochmals enorm weiterentwickelt und wir sind der Meinung, dass er uns in den nächsten Jahren sehr weiterhelfen wird und wir noch viel Freude mit ihm haben werden.“