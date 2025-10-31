ESV Kaufbeuren mit Auswärtskracher in Bad Nauheim und Heimspiel-Highlight gegen Weiden

Der ESV Kaufbeuren geht mit Rückenwind und großer Unterstützung in das letzte DEL2-Wochenende vor der Deutschland-Cup-Pause. Am Freitagabend gastieren die Joker beim EC Bad Nauheim – und über 500 mitreisende Fans im Sonderzug sorgen für lautstarke Unterstützung. Für zusätzliche Spannung sorgt das Debüt von Neuzugang Jason Bast, der erstmals das ESVK-Trikot tragen wird.

Am Sonntag steht dann um 15:00 Uhr das Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden in der energie schwaben arena an.

Familientag am Sonntag – Aktionen für junge Fans

Gemeinsam mit „Hockey for Hope“ erwartet die Zuschauer am Sonntag ein großer Kinder- und Familientag mit vielen Aktionen:

Kinderschminken auf dem Stadionvorplatz (bei schlechtem Wetter Kabine U3)

Spezielles Kindermenü: Chicken Nuggets, Pommes & Getränk

Besuch von Kindern aus der Biberburg Pforzen, der Lebenshilfe Kaufbeuren & Tabaluga Schongau

Pausenspiel der U7-Joker in der ersten Drittelpause

Kinderstadionsprecher unterstützt Moderator André Veil

Kinderfotografin begleitet das Spiel gemeinsam mit Teamfotograf Alex Winterholler

Tickets für das Heimspiel gibt es online unter tickets.esvk.de, in allen Vorverkaufsstellen, der Geschäftsstelle und an der Tageskasse.

Bast fit – Fragezeichen im Tor

Beim Blick auf das Personal kann ESVK-Cheftrainer Todd Warriner wieder optimistischer sein. Die zuletzt erkrankten Henri Kanninen und Max Kislinger kehren zurück, zudem feiert Jason Bast seinen Einstand.

„Die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn von ESVK-Cheftrainer Todd Warriner dürfte sich etwas gelöst haben,“ heißt es aus dem Klub. Weiter wird erklärt: „Die zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Stürmer Henri Kanninen und Max Kislinger haben sich wieder fit gemeldet. Dazu wird Neuzugang Jason Bast sein Debüt im ESVK-Trikot geben.“

Fraglich bleibt der Einsatz von Daniel Fießinger, der sich in Krefeld leicht verletzte. Sicher fehlen weiterhin Max Oswald, Joe Cassetti und Florian Reinwald – allerdings besteht Hoffnung auf eine Rückkehr nach der Länderspielpause. Ob Unterstützung vom Kooperationspartner Red Bull München dazukommt, ist noch offen.

Mit frischer Energie, neuer Offensivpower und einer riesigen Fan-Kulisse will der ESV Kaufbeuren wichtige Punkte sammeln, bevor die DEL2 eine kurze Pause einlegt. Spannung ist garantiert – auf und neben dem Eis.