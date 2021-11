ESV Kaufbeuren mit Niederlage beim Tabellenzweiten Bad Nauheim – Freitagsspiel abgesagt

Am heutigen 14. Spieltag der DEL2 Saison 2021/2022 gastierte der ESV Kaufbeuren beim aktuellen Tabellenzweiten EC Bad Nauheim. Joker Trainer Tray Tuomie musste dabei verletzungsbedingt auf Yannik Burghart und Sami Blomqvist sowie krankheitsbedingt auf Branden Gracel verzichten. Im Tor stand Stefan Vajs. Maximiliam Meier war Backup.

Das Spiel war zu Beginn sehr ausgeglichen. Beide Mannschaften hatten den einen oder anderen Torschuss zu verzeichnen, aber so richtig gefährlich wurde es für die beiden Torhüter nicht. Beim ESVK merkte man das Fehlen von Branden Gracel, Yannik Burghart und Sami Blomqvist deutlich, vor allem die dadurch neu zusammengesetzten Reihen feilten noch an der passenden Harmonie. In der sechsten Spielminute konnte der Tabellenzweite dann mit 1:0 in Führung gehen. Kevin Schmidt schickte Taylor Vause aus der eigenen Zone mit einem wunderbaren Pass auf die Reise und der aktuelle Liga Topscorer ließ sich die Chance nicht nehmen und traf mit einer gekonnten Bewegung zur frühen Führung für den EC Bad Nauheim. In der Folge hatten die Hessen ein wenig Übergewicht und schafften es immer wieder gut und schnell in die Kaufbeurer Zone zu kommen. Richtig gefährlich wurde es aber nicht für Stefan Vajs. Ein erstes Powerplay für die Kurstädter verteidigten die Joker zu Beginn sehr stark, zum Ende der Unterzahl aber kamen die Nauheimer noch zu einer gefährlichen Aktion, als Jordan Hickmott aus dem Slot heraus am starken Stefan Vajs scheiterte. Der ESVK hatte dann wieder etwas mehr Aktionen in der Offensive, schaffte es aber nur selten Felix Bick im Kasten der Hessen in Bedrängnis zu bringen. Die beste Chance hatte Florian Thomas gut drei Minuten vor der Pause, der mit einem Handgelenkschuss aus dem Slot heraus das rechte Kreuzeck nur hauchdünn verfehlte. Somit ging es für den ESVK mit einem 1:0 Rückstand in die erste Pause.

Das zweite Drittel hatte dann noch gar nicht richtig begonnen, da luden die Joker den EC Bad Nauheim mit einem großen Geschenk zum Toreschießen ein. Der Tabellenzweite ließ sich natürlich nicht zwei Mal bitten und erhöhte nach 19 Sekunden auf 2:0. Die Kaufbeurer Defensive machte dabei einen sehr schlechten Eindruck, nicht nur dass die sichere Scheibe mit einem Fehlpass beim Gegner landete, behinderte ein Kaufbeurer Verteidiger dazu auch noch Stefan Vajs und der aktuell beste Torjäger der DEL2, Tristan Keck, hatte keine Mühe den Treffer zu erzielen. Auf der Gegenseite hatte der heute sehr auffällige Florian Thomas bei seinem 400. Pflichtspiel für den ESVK, die große Chance alleine vor Felix Bick, den Anschluss zu markieren. Die Nummer 17 der Joker scheiterte jedoch am glänzend parierenden Torhüter der Hessen. Rund um die 30. Spielminute hatten die Allgäuer dann arge Probleme mit dem Offensiv-Spiel der Hausherren. Immer wieder schafften es die Nauheimer in der Kaufbeurer Zone die wichtigen und entscheidenden Zweikämpfe zu Gewinnen und aus einer dieser Szenen erhöhte Taylor Vause auf 3:0 (28. Spielminute) für die Hessen. Direkt vor Stefan Vajs konnte der Topscorer der Nauheimer nach einem schönen Zuspiel von Mick Köhler den machtlosen Stefan Vajs abermals bezwingen. Dem nicht genug, handelten sich die Joker auch noch eine Strafe ein und bei ihrem zweiten Powerplay des Abends machten es die Nauheimer besser wie beim ersten. Das Passspiel der Kurstädter war schnell und präzise und Torjäger Tristan Keck erhöhte in der 32. Spielminute problemlos aus kurzer Distanz auf 4:0. Der ESVK war in dieser Phase den Nauheimern einfach nicht gewachsen. Mit längerer Spieldauer fanden die dezimierten Joker dann aber wieder besser in die Partie und kamen zu einigen Chancen. In einer Drangphase der Kaufbeurer hatte dann aber Tristan Keck bei einem Konter alleine vor Stefan Vajs die Chance auf 5:0 zu stellen. Der Kaufbeurer Torhüter aber war zu Stelle und verhinderte schlimmeres. Die Joker kamen dann doch noch zu ihrem ersten Treffer. Sekunden vor der Pausensirene tankte sich Markus Lillich Richtung Felix Bick durch, blieb mit seinem Torschuss an einem Verteidiger hängen, jedoch konnte der mitgelaufene Alexander Thiel die Scheibe aufnehmen und zum 4:1 in den Kasten hämmern. Für den ESVK kam der erste eigene Treffer der Partie zum richtigen Zeitpunkt. Allerdings gingen die Allgäuer mit einem drei Tore Rückstand in die zweite Pause.

Die Joker versuchten in Schlussabschnitt noch einmal alles. Allerdings gelang der Mannschaft von Trainer Tray Tuomie nicht allzu viel. Die Hessen konzentrieren sich sichtbar auf ihre stabile Defensive und lauerten auf Fehler der Kaufbeurer. In der 46. Spielminute ging der Plan der Kurstädter auch auf. Alex Thiel verlor an der gegnerischen blauen Linie die Scheibe und die Nauheimer bestraften dies in Person Taylor Vause mit dem 5:1. Der Liga Topscorer traf somit bereits zum dritten Mal an diesem Abend und machte seinen Hattrick mit einem platzierten Schuss auf der Fanghandseite perfekt. Die Messe war somit aus Sicht der Allgäuer endgültig gelesen, trotz alle dem bemühte sich die Mannschaft weiter Druck auf den Gegner aufzubauen. Viel sollte aber nicht gelingen und die Hessen lauerten weiter auf ihre Konter. Stefan Vajs parierte dabei zweimal stark gegen Stefan Reiter und Tobias Wörle und verhinderte weitere Gegentreffer. Kurz vor der Schlusssirene traf John Lammers im Powerplay noch zum 5:2 Endstand. Der Goldhelm der Joker traf mit einem satten und platzierten Handgelenkschuss auf der Stockhandseite gegen den machtlosen Felix Bick.

Für die Joker geht es nach dieser Niederlage erst am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen weiter. Die eigentlich geplante Partie am Freitagabend in Crimmitschau musste ja bekanntermaßen wegen Coronafällen bei den Westsachsen auf einen noch unbestimmten Termin verschoben werden