ESV Kaufbeuren mit Niederlage gegen Tabellenführer Kassel – Schütz wird mehrere Spiele gesperrt

Am Freitagabend empfing der viertplatzierte ESV Kaufbeuren den Tabellenführer Kassel Huskies. Neben Jacob Lagacé fehlte auch Leon Sivic verletzungsbedingt. Dieter Orendorz pausierte. Für den EV Füssen spielten Rihards Babulis, Fabian Nifosi und Jonas Fischer. Dafür standen Fabian Koziol und Keanu Salmik im Kader. Im Tor stand Daniel Fießinger. Vor dem Spiel fand die offizielle Ehrung des Jubilars Jere Laaksonen statt, der am vergangenen Dienstag sein 300. Die Joker unterlagen vor 2.513 Zuschauern mit 3:5 (Tore: Bolmqvist, Watson, Lewis) und müssen in den nächsten Spielen auf Simon Schütz verzichten.

Der Verteidiger checkte Kassels Connor Korte bereits nach gut zehn Minuten regelwidrig. Schütz wurde mit einer 5+Spieldauerstrafe vom Spiel ausgeschlossen und ist nun vom Disziplinarausschuss der DEL2 gesperrt worden.

Der Disziplinarausschuss hält eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe für angemessen.