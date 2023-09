ESV Kaufbeuren mit verlieren nach ordentlichem Auftaktspiel bei Titelfavorit Kassel Huskies

Im zweiten Drittel setzte sich das Spiel für Taktikliebhaber fort, ähnlich wie im ersten Abschnitt. Beide Mannschaften, wobei die Huskies einige Vorteile hatten, spielten diszipliniert und strukturiert. Torchancen waren daher Mangelware. Nach einer starken Phase der Joker um die 28. Spielminute scheiterte Yannik Valenti gut zwei Minuten später mit einem kräftigen Direktschuss am starken Daniel Fießinger. Der Torhüter der Kaufbeurer verhinderte den Gegentreffer mit einem schnellen Reflex und seinem Schoner. Ein Powerplay der Rotgelben in der 31. Minute war leider wieder einmal harmlos. Kaum waren die Huskies wieder komplett, musste Daniel Fießinger gegen den durchgebrochenen Joel Keussen retten. Die Kaufbeurer hatten fünf Minuten vor der Pause noch eine gute Konterchance über Max Oswald und Joey Lewis, wobei letzterer jedoch verzog. In der 37. Minute hatten die Hessen dann erneut eine Überzahlchance. Der ESVK zeigte sich jedoch erneut stark im Unterzahlspiel. Kurz vor der Pausensirene hatte Tyler Spurgeon noch eine gute Schusschance aus Sicht der Joker, aber Branden Maxwell parierte sicher.

Im Schlussabschnitt zeigte Daniel Fießinger erneut eine starke Leistung und rettete nach 43 Minuten gegen Hans Detsch, der nach einer zwei-auf-eins-Situation eine vielversprechende Einschussmöglichkeit hatte. Nur eine Minute später konnten die Joker ihren ersten Treffer der Saison bejubeln. John Lammers war im Slot zur Stelle und traf mit einem harten und platzierten Handgelenkschuss in den rechten Torwinkel zum Ausgleichstreffer von 1:1. Ein Powerplay für die Hessen in der 48. Minute brachte den ESVK jedoch wieder in Rückstand. Tomas Sykory überwand Daniel Fießinger im Nachschuss und erzielte das 2:1 für die Huskies. In den Minuten nach dem Gegentreffer hatten die Kaufbeurer durch Tyler Spurgeon, Thomas Heigl und Johannes Krauß drei gute Chancen, die Partie schnell wieder auszugleichen, was jedoch leider nicht gelang. Als sich das Spiel wieder etwas beruhigte, kassierten die Wertachstädter vier Minuten vor dem Ende den entscheidenden Konter. Yannik Valenti traf mit einem kraftvollen Schuss zwischen Arm und Oberkörper von Daniel Fießinger vorbei zum 3:1 für die in blau spielenden Kasseler. Zwei Minuten vor dem Ende setzte ESVK Trainer Marko Raita noch einmal alles auf eine Karte und agierte ohne Torhüter, dafür aber mit sechs Feldspielern. Leider gelang den engagierten Jokern kein weiterer Treffer. So musste sich der ESV Kaufbeuren am ersten Spieltag der DEL2 Saison 2023/2024 den Kassel Huskies am Ende mit 3:1 geschlagen geben.

Für die Kaufbeurer geht es dann bereits am Sonntag um 18:30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den EHC Freiburg weiter. Eintrittskarten für das Heimspiel des ESVK gegen den EHC Freiburg sind wie gewohnt noch im Ticket-Online-Shop sowie ab 90 Minuten vor Spielbeginn an den Abendkassen erhältlich.