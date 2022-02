ESV Kaufbeuren punktet in Crimmitschau

Für den ESV Kaufbeuren stand am heutigen späten Nachmittag in Westsachsen der 43. Spieltag auf dem Programm. Die Joker waren dabei bei den Eispiraten Crimmitschau zu Gast. ESVK Trainer Tray Tuomie musste bei der Partie gegen den Tabellenfünften Verletzungsbedingt auf Stefan Vajs und Markus Schweiger verzichten. Dazu musste Top-Scorer John Lammers krankheitsbedingt passen. Stürmer Fabian Voit kehrte dagegen in den Kader zurück. Im Tor stand Maximilian Meier. Dieter Geidl war Backup.

Die Joker hatten zum Beginn der Partie mit dem großen Druck der Hausherren so gleich auch arge Probleme. Bereits nach nicht einmal 60 Sekunden hatten die Eispiraten bei einer zwei auf eins Situation die ganz große Chance auf den schnellen Führungstreffer, Maxi Meier parierte jedoch stark. In der vierten Spielminute hatte Mathieu Lemay bei einem weiteren Konter die nächste Großchance für die Westsachsen, aber auch er scheiterte am starken Maxi Meier im Tor der Joker. Allerdings wurde Mathieu Lemay beim Nachschuss regelwidrig von Florian Thomas gestoppt und die Crimmitschauer hatten ein erstes Powerplay in diesem Spiel. Der ESV Kaufbeuren verteidigte das Überzahlspiel der Eispiraten aber stark und setzte direkt nach dem das Powerplay der Westsachsen abgelaufen war zu einem Konter an und markierte den 0:1 Führungstreffer. Philipp Krauss setzte dabei den in Position gelaufenen Sami Blomqvist vor dem Tor von Eispiraten Torhüter Luka Gracnar perfekt in Szene und die Nummer 71 schob gekonnt ein. Die Wertachstädter hatten dann auch die nächste gute Chance. Sami Blomqvist passte auf dem im Slot stehenden Philipp Krauss, der jedoch knapp verzog. Die Joker handelten sich dann nach 10 Minuten eine weitere Strafe ein und die Crimmitschauer hatten somit ihr zweites Powerplay. Der ESVK verteidigte dies aber wiederum gut und Maxi Meier parierte stark und sicher gegen einen Direktschuss von Timo Gams. In der Folge war das Spielgeschehen oftmals in der Zone der Joker und die Eispiraten hatten im Ansatz immer wieder gefährliche Szenen vor dem Tor von Maxi Meier. Ein Treffer sollte den Crimmitschauern aber in diesem Abschnitt nicht gelingen. So ging es mit einem Spielstand von 0:1 zum ersten Pausentee.

Das zweite drittel begann für die Allgäuer dann denkbar schlecht. Timo Gams konnte nach einer Scheibeneroberung an der blauen Linie einen Kaufbeurer Verteidiger stehen lassen und scheiterte dann nach einer tollen Bewegung am spektakulär haltenden Maxi Meier. Den direkten Nachschuss blockte dann Florian Thomas auch noch vor dem leeren Tor weg. Allerdings verletzte sich Joker Torhüter Maxi Meier bei seiner Abwehraktion und konnte die Partie nicht zu Ende spielen. Für ihn stand nun Dieter Geidl im Kasten der Kaufbeurer. Der Eingewechselte ESVK Torhüter hatte dann so gleich auch eine erste Bewährungsprobe nach einem Schuss eines Eispiraten Stürmers bestanden. Machtlos war er dann aber in der 26. Spielminute. Mathieu Lemay tanzte Fabian Koziol bei einem Angriff aus, passte vor das Tor zu Scott Timmins und dieser musste die Scheibe dabei nur noch in das halbleere Tor einschieben. Im direkten Anschluss an den Ausgleichstreffer der Westsachsen hatten die Joker bei einem 60-Sekündigen fünf gegen drei Powerplay die große Chance auf eine schnelle Antwort leider ungenützt liegen gelassen. Das Spiel wog in der Folge meist hin und her. Dabei hatten die Eispiraten mit Sicherheit ein kleines plus an Chancen zu verzeichnen, scheiterten aber mehrfach am souveränen und unaufgeregten Dieter Geidl im Kasten der Joker. Der ESVK hatte dabei auch die eine oder andere gute Abschlussmöglichkeit aber auch Crimmitschaus Torhüter Luka Gracnar ließ sich nicht überwinden. Ein weiteres Powerplay der Hausherren verteidigten die Kaufbeurer wieder gut und das was auf das Tor der Joker kam, war sichere Beute von Dieter Geidl. So ging es mit einem Spielstand von 1:1 zum zweiten Pausentee.

Im Schlussabschnitt wog das Spiel oftmals hin und her. Beide Mannschaften arbeiteten hart und standen gut in ihrem System. Die Eispiraten konnten dann aber in der 53. Minute bei einem Konter mit 2:1 in Führung gehen. Filip Reisnecker brachte die Scheibe von außen kommend vor das Tor und Timo Gams konnte trotz Bedrängnis und aus kurzer Distanz die Scheibe zum 2:1 in den rechten Torwinkel wuchten. Der ESVK konnte seinerseits einen Fehler der Eispiraten in der 57. Spielminute zum Ausgleichstreffer nutzen. Die Mikko Lehtonen eroberte im Drittel der Westsachsen die Scheibe, passte diese zu Sami Blomqvist welcher Philipp Krauß frei vor dem Tor der Eispiraten fand. Die Nummer acht des ESVK schob dem Crimmitschauer Torhüter den Puck dann nach einer Körpertäuschung gekonnt zum 2:2 durch die Schoner. Beide Mannschaften versuchten nach dem das Spiel erneut Unentschieden stand keine Fehler mehr zu machen und gingen in ihren Angriffen meist kein großes Risiko ein. Da auch beide Torhüter stets sehr aufmerksam waren, sollte kein weiterer Treffer mehr fallen und wie schon in den ersten drei Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften, ging auch das heutige vierte in die Verlängerung.

In dieser war es dann auch wie in den drei Spielen zuvor, die Eispiraten sicherten sich dank eines Treffers von Scott Timmins in der 61. Spielminute den Zusatzpunkt. Ärgerlich aus Sicht der Kaufbeurer war hierbei, dass die Joker direkt vor dem entscheidenden Gegentreffer selbst eine drei auf eins Situation liegen gelassen hatten und es verpassten das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.