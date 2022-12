Die Stade Zeit ist im vollen Gange. Von wegen. Nicht so im Eishockey. Wie jedes Jahr ist die Zeit um das Weihnachtsfest in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt eher eine sehr hektische, aber auch aufregende Phase mit vielen Spielen in wenigen Tagen.

Für den ESVK stehen jetzt erst einmal rund um den 24. Dezember und Sylvester die Spieltage 29,30, 31 und 32 auf dem Plan. Dabei reisen die Joker zu zwei Auswärtsspielen nach Freiburg und Bayreuth. Dazu stehen auch zwei Heimspiele auf dem Programm. Dabei sind die Eispiraten Crimmitschau und die Krefeld Pinguine in der energie schwaben arena zu Gast.

Tickets

Eintrittskarten für die Heimspiele des ESVK sind im Ticket-Online-Shop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der ESVK-Geschäftsstelle und ab 90 Minuten vor Spielbeginn an der Abendkasse erhältlich.

23. Dezember Auswärtsspiel in Freiburg

Am Freitagabend, einen Tag vor dem Weihnachtsfest geht die Reise für den ESVK in den Breisgau. Dabei steht um 19:30 Uhr in der Echte Helden Arena das Spiel beim EHC Freiburg an. Die Mannschaft von Trainer Robert Hofmann steht aktuell mit 27 Punkten auf der Habenseite auf dem neunten Tabellenplatz in der DEL2.

26. Dezember Heimspiel gegen Crimmitschau

Das erste Heimspiel der Joker nach dem Weihnachtsfest und hoffentlich vielen Geschenken unter dem Christbaum steigt am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17:00 Uhr in der energie schwaben arena. Zu Gast im Allgäu sind die Eispiraten Crimmitschau. Das Tam von Trainer Marian Bazany belegt derzeit den 13. Tabellenplatz und hat 31 Punkte auf dem Konto.

28. Dezember Auswärtsspiel in Bayreuth

Das letzte Auswärtsspiel des Jahres 2022 führt die Joker nach Franken zu den Bayreuth Tigers. Spielbeginn im Kunsteisstadion Bayreuth ist um 20:00 Uhr. Die Mannschaft von Trainerfuchs Rich Chernomaz liegt in der aktuellen DEL2 Tabelle weiter auf dem letzten Platz und hat in den letzten Wochen auch einen größeren Personellen Umbruch im sportlichen Bereich hinter sich gebracht.

30. Dezember Heimspiel gegen Krefeld Pinguine

Das letzte Heimspiel des Jahres steigt dann in der heimischen energie schwaben arena gegen die Krefeld Pinguine. Das Team der Pinguine um neu Trainer Boris Blank liegt, Stand heute, auf dem vierten Tabellenplatz und hat 51 Punkte auf dem Konto. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Der Kader der Joker

Joker Trainer Marko Raita kann in den kommenden Spielen wohl wieder auf den Großteil seines Kaders zurückgreifen. Sicher fehlen werden weiterhin die langzeitverletzten Fabian Koziol und Yannik Burghart. Bei Stürmer John Lammers steht dabei aber sogar noch im Jahr 2022 ein Comeback im Raum. Der Kanadier befindet sich seit einiger Zeit, unterbrochen von einem krankheitsbedingten Ausfall, im Mannschaftstraining und ist heiß darauf, wieder im Joker Dress aufzulaufen. Von den vielen erkrankten Spielern sind die meisten ebenfalls wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt, so dass die Trainer wohl schon mit einem größeren Kader in die Partie gegen Freiburg gehen können.

Live dabei aber nicht im Stadion

Alle Spiele des ESVK werden selbstverständlich auch live im kostenpflichtigen Stream auf SpradeTV übertragen. Auf dem ESVK Twitter Kanal gibt es wie gewohnt auch unseren Liveticker von allen Heimspielen mit den wichtigsten Informationen über das aktuelle Spielgeschehen.