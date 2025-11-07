ESV Kaufbeuren trennt sich von Cheftrainer Todd Warriner

Nach drei Niederlagen in Serie ziehen die ESV Kaufbeuren Joker die Reißleine – Gespräche über Nachfolge laufen bereits

Trainerwechsel nach schwachem Saisonstart

Der ESV Kaufbeuren hat Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen gezogen und Cheftrainer Todd Warriner mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 50-jährige Kanadier war erst zu Saisonbeginn von den Tilburg Trappers aus der Oberliga Nord in die Wertachstadt gewechselt – als amtierender Trainer des Jahres sollte er bei den Jokern den Umbruch und Neuaufbau einleiten.

Nach 14 Spieltagen steht Kaufbeuren in der DEL2 mit 15 Punkten auf dem 12. Tabellenplatz. Nach einem zunächst ordentlichen Saisonstart mit mehreren knappen Partien setzte es zuletzt drei deutliche Niederlagen in Serie, insbesondere die Defensivleistung ließ dabei zu wünschen übrig.

Reimer: „Er konnte die Mannschaft leider nicht stabilisieren“

Sportdirektor Patrick Reimer begründete die Entscheidung mit mangelnder Entwicklung:

„Nach intensiven Gesprächen und Analysen haben wir uns dazu entschlossen, Todd Warriner von seinen Aufgaben als Chef-Trainer unserer DEL2-Mannschaft zu entbinden. Er konnte die Mannschaft leider nicht in der erhofften Art und Weise entwickeln und dementsprechend stabilisieren.“

Reimer betonte zugleich, dass man den eingeschlagenen Kurs nicht infrage stelle:

„Wir sind von dem grundsätzlich eingeschlagenen Weg weiter komplett überzeugt und haben auch die Entwicklung unserer Mannschaft über eine Saison hinaus im Blick. Dazu mussten wir diesen Schritt nun leider gehen.“

Gespräche über Nachfolger laufen

Wer künftig an der Bande der Joker stehen wird, ist noch offen. Laut Reimer befinde man sich bereits in direkten Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern:

„Wir werden darüber informieren, sobald eine Entscheidung gefallen ist.“

Bis zur Bekanntgabe eines neuen Cheftrainers dürfte das Team zunächst interimistisch betreut werden. Der ESV Kaufbeuren hofft, durch den Wechsel frischen Schwung in eine bislang durchwachsene Saison zu bringen und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wiederherzustellen.