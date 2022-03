ESV Kaufbeuren trennt sich von Trainer Tray Tuomie – Trainerbereich im Gesamtverein wird neu aufgestellt

Nach dem für den ESV Kaufbeuren am vergangenen Freitag in Freiburg die Saison 2021/2022 endete und auch im Nachwuchsbereich die Spielzeiten am Wochenende zu Ende gegangen sind, kann der ESVK zusammen mit dem ESV Kaufbeuren e.V. nun eine Neuaufstellung im Bereich der Trainer bei den Profis und im Nachwuchsbereich bekanntgeben.

Die Veränderungen in den Trainerbereichen der DEL2 Mannschaft und im Nachwuchsbereich wurde in enger Zusammenarbeit zwischen den Gesellschaftern der ESVK Spielbetriebs GmbH, ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl, den Vorständen des ESV Kaufbeuren e.V. und dem sportlichen Leiter des Nachwuchsbereiches, Jogi Koch getroffen.

Der ESVK hat dabei gestern Vormittag Chef Trainer Tray Tuomie und Co-Trainer Sebastian Osterloh in einem abschließenden und persönlichen Gespräch darüber Informiert, dass die mit dem Saisonende auslaufenden Verträge nicht weiter verlängert werden. Darüber hinaus wird der bisherige U20 Trainer des ESV Kaufbeuren e.V. und hauptamtliche Nachwuchstrainer Daniel Jun, in der kommenden Spielzeit den Co-Trainer Posten beim DEL2 Club übernehmen.

Im Nachwuchsbereich konnte der sportliche Leiter Jogi Koch die nun offene Position in der U20 Mannschaft mit Andreas Becherer vom EV Füssen neu und hochkarätig besetzen. Weiter kommt mit Juha Nokelainen ein altbekannter und hochgeschätzter Nachwuchstrainer nach je zwei Jahren in Füssen und Bietigheim zurück zum ESV Kaufbeuren. Der Finne wird sich in Zukunft für die unteren Altersklassen und als Chef-Trainer der U15 Mannschaft in der Allgäuer Talentschmiede verantwortlich zeigen und den Posten von Martin Schweiger übernehmen. Somit kann der ESV Kaufbeuren e.V. mit Andreas Becherer sowie mit Simon Steiner dessen Vertrag verlängert wurde und Juha Nokelainen weiter drei renommierte hauptamtliche Trainer aufweisen.

Nach dem die genannten Personalien geklärt sind, beschäftigt sich der ESVK nun auch intensiv mit der Suche nach einem neuen Chef-Trainer. Weiter sind auch die Planungen was den Spielerkader angeht in vielen Bereichen schon weit fortgeschritten, so dass in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder mit Neuigkeiten zu rechnen ist.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Wir haben uns in den letzten Wochen schon viele Gedanken über die zukünftigen Trainerbesetzungen bei unserer DEL2 Mannschaft und im Nachwuchsbereich gemacht. Diesen Gedankenprozess haben wir zusammen mit den Entscheidungsträgern beim ESV Kaufbeuren e.V. und unseren Gesellschaftern durchlaufen und sind dabei am Ende zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass die genannten Veränderungen die besten für die DEL2 Mannschaft und den Nachwuchsbereich sind. Es war klar, dass Daniel Jun trotz eines noch gültigen Vertrages, aufgrund seiner hervorragenden Arbeit im gesamten Nachwuchsbereich und mit der U20 Mannschaft in den letzten vier Jahren, viele gute Angebote vorliegen hat. Daniel Jun ist ein sehr guter Trainer und schafft es dazu nicht nur die jungen Spieler weiterzuentwickeln, sondern auch auf das nächst höhere Level sehr gut vorzubereiten. Weiter hat er auch einen sehr guten Draht zu seinen Spielern und diese arbeiten sehr gerne mit ihm zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass Daniel Jun für die Weiterentwicklung unserer vielen jungen Spieler, auch im Profi-Bereich, genau der richtige Mann ist. Natürlich möchten wir uns auch noch bei Tray Tuomie und vor allem bei Sebastian Osterloh sehr herzlich für ihr Engagement beim ESV Kaufbeuren bedanken und wünschen ihnen für ihre berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute.“

Daniel Jun zu seiner neuen Aufgabe: „Ich bin sehr glücklich und auch stolz darauf, dass mir der ESVK nach vier Jahren als Nachwuchstrainer und U20 Cheftrainer nun die Möglichkeit gibt, mich bei den Profis in der DEL2 zu beweisen. Ich denke, dass nach vier Jahren die Verantwortlichen in der GmbH wie Michael Kreitl oder auch die Gesellschafter, sowie im Verein Jogi Koch und die Vorstände meine Arbeitsweise kennen und somit wissen, wie ich mit den Spielern auf und auch neben dem Eis arbeiten möchte. Klar ist, die Verantwortung ist nun aber auch eine deutlich größere und ich bin schon sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer. Sobald dieser gefunden ist, geht es dann an das eingemachte und wir werden die Planungen im Bereich Sommertraining und Saisonvorbereitung aufnehmen können. Dazu ist es mir auch sehr wichtig, dass ich auch noch die Aufgabe bekommen habe, die Verbindung zum Nachwuchs zu halten um dort auch ein wichtiger Ansprechpartner zu sein.“