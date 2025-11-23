Newsletter
Sonntag, November 23, 2025
Torhüter Cody Porter zeigte eine gute Leistung, zum Sieg reichte sich aber nicht (Foto: Dietmar Ziegler für Presse Augsburg)
ESV Kaufbeuren unterliegt den Lausitzer Füchsen nach Penaltyschießen

Der ESV Kaufbeuren musste sich am 18. Spieltag der DEL2 den Lausitzer Füchsen knapp geschlagen geben. Vor 2.112 Zuschauern in der energie schwaben arena endete die Partie 2:3 nach Verlängerung und Penaltyschießen.

Die Gastgeber starteten stark, doch Hannu Tripcke brachte die Füchse in der 11. Minute in Führung. Henri Kanninen glich im Mitteldrittel zum 1:1 aus, Tyson McLellan sorgte im Schlussabschnitt für das 2:2. In der Overtime fiel kein Tor, sodass Clarke Breitkreuz im Shootout den entscheidenden Treffer für die Gäste erzielte.

Trotz starker Paraden von Heimtorhüter Cody Porter und Einsatzbereitschaft der Joker reichte es am Ende nicht zum Sieg. Kaufbeuren zeigte eine kämpferische Leistung, konnte aber die personellen Ausfälle nicht kompensieren.

